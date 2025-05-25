Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1187-й день

Минувшей ночью ВСУ атаковали российские регионы 110 беспилотниками, сообщили в Минобороны. 16 БПЛА сбили в Тульской области, где один из дронов упал во дворе жилого дома. По 14 аппаратов уничтожили в Брянской и Калужской областях, по 13 — в Тверской области и столичном регионе. В течение ночи Росавиация вводила ограничения на работу московских и калужского аэропортов, сейчас все они в штатном режиме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.