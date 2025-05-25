Трамп признался, почему присвоил победу над фашизмом США, а не СССР

Президент США Дональд Трамп признался, на основе чего он решил, что Соединенные Штаты внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне. Его выступление перед воспитанниками военной академии Вест-Пойнт транслировал Белый дом.
Американский лидер сообщил, что пришел к таким выводам после того, как пообщался с лидерами других стран. Среди них был и президент Франции Эммануэль Макрон, отметил Трамп. Речь шла о праздновании Дня Победы в нескольких государствах.
«Мы помогли им много», — коротко заявил хозяин Белого дома.
Трамп также рассказал, что общался на этот счет и с президентом России Владимиром Путиным. По данным американского лидера, Красная армия потеряла 51 миллион человек. И добавил, что «Штаты — те, кто победил». По его словам, США помогли сильно «парочке» стран.