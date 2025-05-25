The Sun: британские тори убеждают Джонсона вернуться в политику

Высокопоставленные члены оппозиционной Консервативной партии Великобритании пытаются убедить бывшего премьер-министра Бориса Джонсона вернуться в политику. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники в руководстве партии.
«Некоторые представители окружения Бориса Джонсона ведут с ним переговоры о его возвращении», — рассказал один из собеседников издания.
По информации газеты, эти разговоры активизировались на фоне падения рейтингов партии. Согласно опросу социологической компании YouGov, опубликованному 20 мая, Консервативная партия опустилась на четвёртое место по популярности. За неё готовы проголосовать лишь 16% респондентов. Наибольшей поддержкой избирателей пользуется правопопулистская партия Reform UK (29%), возглавляемая Найджелом Фаражем. На втором месте — правящая Лейбористская партия (22%), на третьем — «Либеральные демократы» (17%).
Лейбористская партия пришла к власти в июле 2024 года, получив 412 мест в 650-местной Палате общин (нижней палате парламента). Консервативная партия, находившаяся у власти с 2010 года, провела в Палату общин лишь 121 депутата, что стало худшим результатом в её истории. После этого лидер тори Риши Сунак подал в отставку. В ноябре 2024 года новым лидером консерваторов была избрана экс-министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Кеми Бэйднок.