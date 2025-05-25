The Sun: британские тори убеждают Джонсона вернуться в политику

Лейбористская партия пришла к власти в июле 2024 года, получив 412 мест в 650-местной Палате общин (нижней палате парламента). Консервативная партия, находившаяся у власти с 2010 года, провела в Палату общин лишь 121 депутата, что стало худшим результатом в её истории. После этого лидер тори Риши Сунак подал в отставку. В ноябре 2024 года новым лидером консерваторов была избрана экс-министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Кеми Бэйднок.