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Кандидат в президенты Польши Тшасковский отказался от декларации националистов

Подписать документ предложил выбывший из президентской гонки кандидат от коалиции националистов и евроскептиков Славомир Ментцен.

Источник: Комсомольская правда

Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский отказался от подписывать декларацию, предложенную ему националистами, а именно выбывшим из президентской гонки кандидатом от коалиции националистов и евроскептиков Славомир Ментцен.

«Я не буду ничего подписывать. Я вам не Кароль Навроцкий», — заявил политик.

Подчеркнем, что первый тур президентских выборов в Польше состоялся 18 мая. По его итогам Тшасковский получил 31,36% голосов, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий — 29,54%. Они оба вышли во второй тур, который пройдет буквально через неделю — 1 июня.

Как KP.RU писал ранее, Навроцкий во время дебатов с Рафалом Тшасковским, озвучил ряд касающихся Украины тезисов, которые его соперник счел повторяющими риторику российского президента Владимира Путина.