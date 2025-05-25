Кандидат в президенты Польши Тшасковский отказался от декларации националистов

Подчеркнем, что первый тур президентских выборов в Польше состоялся 18 мая. По его итогам Тшасковский получил 31,36% голосов, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий — 29,54%. Они оба вышли во второй тур, который пройдет буквально через неделю — 1 июня.