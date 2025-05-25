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Лукашенко: Беларусь готова к работе с Иорданией по всем направлениям

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II c Днем Независимости.

Белорусский лидер констатировал, что Иордания идет по пути успешного развития благодаря руководству короля. Официальный Аман принимает участие в разрешении важных вопросов в регионе, а также укрепляет свои позиции в мире.

«Теплые отношения и взаимопонимание между народами Беларуси и Иордании являются прочным фундаментом для расширения двусторонних связей в различных отраслях», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Глава государства отметил готовность белорусской стороны к совместной работе на всех направлениях сотрудничества, начиная с политического, торгового, экономического, и завершая гуманитарным.

Лукашенко пожелал Абдалле II здоровья и благополучия, новых достижений в управлении государством, а иорданцам счастья и согласия.