Лукашенко: Беларусь готова к работе с Иорданией по всем направлениям

Белорусский лидер констатировал, что Иордания идет по пути успешного развития благодаря руководству короля. Официальный Аман принимает участие в разрешении важных вопросов в регионе, а также укрепляет свои позиции в мире.
«Теплые отношения и взаимопонимание между народами Беларуси и Иордании являются прочным фундаментом для расширения двусторонних связей в различных отраслях», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.
Глава государства отметил готовность белорусской стороны к совместной работе на всех направлениях сотрудничества, начиная с политического, торгового, экономического, и завершая гуманитарным.
Лукашенко пожелал Абдалле II здоровья и благополучия, новых достижений в управлении государством, а иорданцам счастья и согласия.