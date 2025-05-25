Сразу 110 дронов боевиков ВСУ были уничтожены в небе над 13 регионов России

В Министерстве обороны России отчитались об успешной ликвидации 110 воздушных беспилотников киевских радикалов в небе над 13 регионами страны. Подробная информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.
На данный момент известно, что больше всего дронов пришлось на Тульскую область — дежурные подразделения противовоздушной обороны уничтожили там сразу 16 дронов.
В воздушном пространстве столичного региона были ликвидированы 13 БПЛА — столько же и в Тверской области.
По 10 беспилотников пришлось на Курщину и Белгородчину. В небе над Калужской и Брянской областями ПВО также уничтожила одинаковое количество устройств радикалов ВСУ — 14.
Крымский полуостров же этой ночью атаковали 7 БПЛА, которые были сбиты или подавлены. Еще 8 пришлось на Орловщину.
К счастью, по Новгородской, Липецкой и Нижегородской областям удар пытались нанести лишь единичные беспилотники — все они были ликвидированы. Два дрона атаковали Смоленщину, однако силы ПВО также успешно уничтожили их.
Стоит отметит, что это достаточно крупная попытка киевских боевиков нанести удары по мирным регионам России. Ранее в Министерстве иностранных дел предупредили, что на подобные массовые атаки будет дан адекватный зеркальный ответ.