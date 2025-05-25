Молдова и Албания заключат соглашение в области социального обеспечения

На этой неделе в Тиране состоялся первый раунд переговоров между делегациями Молдовы и Албании. В делегацию нашей страны во главе с заместителем генерального секретаря Министерства труда и социальной защиты Кристиной Жандык вошли также представители Министерства иностранных дел и Национальной кассы социального страхования.
«В ходе переговоров стороны рассмотрели статьи, предложенные в тексте проекта соглашения. По итогам обмена мнениями было решено продолжить переговоры в следующем раунде дискуссий», — говорится в сообщении пресс-службы Минсоцзащиты.
Документ, который сейчас находится на стадии обсуждения, предоставит гражданам Молдовы и Албании возможность получать пенсии и другие социальные выплаты, учитывающие время работы на территории другого государства.
На сегодняшний день Молдова подписала соглашения о социальном обеспечении с 19 странами, 18 из которых вступили в силу и уже действуют.