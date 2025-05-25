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Молдова и Албания заключат соглашение в области социального обеспечения

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Жители Молдовы, работающие в Албании, смогут в дальнейшем получать пенсии и другие социальные выплаты от государства. Это предусмотрено проектом двустороннего соглашения в области социального обеспечения, который находится на стадии обсуждения специалистами обеих стран.

Источник: Sputnik.md

На этой неделе в Тиране состоялся первый раунд переговоров между делегациями Молдовы и Албании. В делегацию нашей страны во главе с заместителем генерального секретаря Министерства труда и социальной защиты Кристиной Жандык вошли также представители Министерства иностранных дел и Национальной кассы социального страхования.

«В ходе переговоров стороны рассмотрели статьи, предложенные в тексте проекта соглашения. По итогам обмена мнениями было решено продолжить переговоры в следующем раунде дискуссий», — говорится в сообщении пресс-службы Минсоцзащиты.

Документ, который сейчас находится на стадии обсуждения, предоставит гражданам Молдовы и Албании возможность получать пенсии и другие социальные выплаты, учитывающие время работы на территории другого государства.

На сегодняшний день Молдова подписала соглашения о социальном обеспечении с 19 странами, 18 из которых вступили в силу и уже действуют.