Молдова и Албания заключат соглашение в области социального обеспечения

На этой неделе в Тиране состоялся первый раунд переговоров между делегациями Молдовы и Албании. В делегацию нашей страны во главе с заместителем генерального секретаря Министерства труда и социальной защиты Кристиной Жандык вошли также представители Министерства иностранных дел и Национальной кассы социального страхования.