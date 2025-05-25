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Польша ночью поднимала в воздух самолеты из-за «активности России»

Армия также привела наземные системы ПВО и радиолокационной разведки «в состояние наивысшей готовности», сообщили в Оперативном командовании польских Вооруженных сил.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Польша вместе с союзниками ночью 25 мая поднимала в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдавшейся, по утверждению Варшавы, активностью РФ.

Как говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши в X, опубликованном в 02:20 (03:20 мск), самолеты Польши и ее союзников поднимались в связи с «активностью дальней авиации Российской Федерации».

Кроме того, польская армия привела наземные системы ПВО и радиолокационной разведки «в состояние наивысшей готовности». Три часа спустя польские и натовские истребители вернулись на землю.

Ночью 25 мая воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.