Байден впервые после выявления рака простаты появился на публике

Бывший глава Белого дома Джо Байден, у которого была обнаружена быстро прогрессирующая форма рака предстательной железы, впервые появился на публике после новости о болезни.
Судя по кадрам в соцсетях жены Джо Байдена Джилл, экс-президент США пришел на выпускной внука Роберта Хантера Байдена, который окончил среднюю школу Солсбери в штате Коннектикут.
«Гордые бабушка и дедушка! Поздравляем, Хантер — мы так гордимся тобой», — написала Джилл Байден.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что окружение Байдена якобы знало о его проблемах со здоровьем, но утаивало эту информацию. Глава Белого дома охарактеризовал такие действия подчиненных своего предшественника как госизмену.