В Госдуме сообщили о подготовке законопроекта о защите религиозных символов

Законопроект об обязательном использовании религиозных символов при изображении культовых зданий готовят разрабатывают в Госдуме, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
«Норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране», — отметил спикер в своём Telegram-канале.
Документ затронет изображения в прессе, Сети, вывесках, объявлениях и на рекламных площадках. Кроме того, он будет распространяться на государственные символы, знаки и эмблемы, а также на офомление при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг.
Напомним, в середине апреля врио главы Синодального отдела по благотворительности РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин обращался к верующим с просьбой избегать покупок пасхальных куличей в упаковке с религиозной символикой.