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В Госдуме сообщили о подготовке законопроекта о защите религиозных символов

Володин уточнил, что инициатива должна способствовать защите прав верующих и уважению к традиционным духовным ценностям.

Источник: Аргументы и факты

Законопроект об обязательном использовании религиозных символов при изображении культовых зданий готовят разрабатывают в Госдуме, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране», — отметил спикер в своём Telegram-канале.

Документ затронет изображения в прессе, Сети, вывесках, объявлениях и на рекламных площадках. Кроме того, он будет распространяться на государственные символы, знаки и эмблемы, а также на офомление при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг.

Напомним, в середине апреля врио главы Синодального отдела по благотворительности РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин обращался к верующим с просьбой избегать покупок пасхальных куличей в упаковке с религиозной символикой.