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Володин пообещал защитить религиозные символы

В Госдуме готовят закон о защите религиозных символов основных вероисповеданий. Это коснется контента в СМИ и интернете, рекламы, различных объявлений и других информационных носителей. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, отметив, что это поможет в защите прав верующих в стране.

Володин заявил, что защита религиозных символов будет распространяться на контент в СМИ, объявления и рекламу.

В Госдуме готовят закон о защите религиозных символов основных вероисповеданий. Это коснется контента в СМИ и интернете, рекламы, различных объявлений и других информационных носителей. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, отметив, что это поможет в защите прав верующих в стране.

«В этой связи готовим законодательную инициативу, направленную на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий», — написал Володин в telegram-канале. По его словам, сейчас россияне обращаются к властям РФ из-за случаев, когда на афишах, плакатах, упаковках продукции, а также на интернет-ресурсах религиозные символы ретушируются или удаляются. Это приводит к искажению их подлинного смысла.

Согласно новой инициативе, обязательное сохранение этих символов как неотъемлемых элементов изображений культовых сооружений введут в следующих сферах: СМИ, интернет, продажа товаров, выполнение работ и оказание услуг, объявления, реклама, вывески. Также закон затронет использование религиозных символов в государственных и муниципальных символах, знаках и эмблемах.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сохранить духовные основы славянской культуры. По его мнению, для этого нужно праздновать день памяти Кирилла и Мефодия — именно они заложили духовные корни культуры, передает деловое издание «Взгляд».