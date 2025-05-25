Володин пообещал защитить религиозные символы

«В этой связи готовим законодательную инициативу, направленную на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий», — написал Володин в telegram-канале. По его словам, сейчас россияне обращаются к властям РФ из-за случаев, когда на афишах, плакатах, упаковках продукции, а также на интернет-ресурсах религиозные символы ретушируются или удаляются. Это приводит к искажению их подлинного смысла.