Интерес к отмене российских артистов за рубежом угасает

Авторы материала заметили, что в мае этого года протест против участия исполнительницы в постановке не был столь явным, как в Берлине в сентябре 2023 года, когда на здании театра вывесили украинский флаг. В этот раз не было ни петиций, ни открытых писем. Также организатор протестов у оперы Ева Якубовская из организации Vitsche сообщила о замедлении темпов акций, направленных против выступления Нетребко.