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Глава АЮР Степашин согласился с нарушением процедуры роспуска СССР

Степашин согласился с мнением Кобякова о том, что СССР до сих пор юридически существует.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Ассоциации юристов РФ и экс-глава правительства Сергей Степашин согласился с мнением, что в процедуре роспуска СССР присутствовали нарушения. Его слова передает РИА Новости.

Накануне помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что СССР до сих пор существует на юридическом уровне. Все из-за нарушения процедуры роспуска Советского союза. По его словам, если государство было создано по решению Съезда народных депутатов, то и расформировываться должно было аналогичным образом.

«С юридической точки зрения, Кобяков прав», — сказал Степашин.

Тем временем депутат Госдумы Анатолий Вассерман уверял, что возрождение СССР неизбежно. Причем уже в 2025 году. По его словам, подтверждением этого являются исторические примеры. Если большие империи распадаются, то потом все равно восстанавливаются в обновленном виде.