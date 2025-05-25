Глава АЮР Степашин согласился с нарушением процедуры роспуска СССР

Накануне помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что СССР до сих пор существует на юридическом уровне. Все из-за нарушения процедуры роспуска Советского союза. По его словам, если государство было создано по решению Съезда народных депутатов, то и расформировываться должно было аналогичным образом.