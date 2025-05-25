Глава АЮР Степашин согласился с нарушением процедуры роспуска СССР

Председатель Ассоциации юристов РФ и экс-глава правительства Сергей Степашин согласился с мнением, что в процедуре роспуска СССР присутствовали нарушения. Его слова передает РИА Новости.
Накануне помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что СССР до сих пор существует на юридическом уровне. Все из-за нарушения процедуры роспуска Советского союза. По его словам, если государство было создано по решению Съезда народных депутатов, то и расформировываться должно было аналогичным образом.
«С юридической точки зрения, Кобяков прав», — сказал Степашин.
Тем временем депутат Госдумы Анатолий Вассерман уверял, что возрождение СССР неизбежно. Причем уже в 2025 году. По его словам, подтверждением этого являются исторические примеры. Если большие империи распадаются, то потом все равно восстанавливаются в обновленном виде.