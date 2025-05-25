Недружественная страна подняла авиацию, заявив об «активности России»

Авиацию Польши, по данным оперативного командования родов польских вооруженных сил, подняли в небо над республикой после утверждений о якобы активности России в ходе украинского конфликта.
Также утверждается, что в связи с якобы «активной операцией РФ на территории Украины» в польском воздушном пространстве стала действовать военная авиация стран-союзников польши.
Системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности, говорится в заявлении с уточнением, что нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было.
Авиацию Польши поднимали в конце апреля, так же объяснив соответствующий шаг.
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