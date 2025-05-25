Бывший премьер России прокомментировал слова Кобякова о юридическом роспуске СССР

«С юридической точки зрения, Кобяков прав. Украина была одной из первых, кто начал потихонечку выползать из Союза, особенно после ГКЧП», — сказал Степашин.
Он добавил, что знал об этом, так как в этот период находился у власти.
Так бывший премьер прокомментировал слова Кобякова, который назвал кризис на Украине внутренним из-за юридического существования СССР. Он напомнил, что СССР создавал съезд народных депутатов в 1922 году. По его мнению, распускать страну нужно было по решению этого же съезда.
Слова Кобякова оценил юрист Владимир Синюков. По его словам, ликвидация Советского Союза прошла с нарушениями внутригосударственного и международного права, поэтому сейчас этот статус нужно комплексно легализовать по современным нормам.