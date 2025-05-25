Бывший премьер России прокомментировал слова Кобякова о юридическом роспуске СССР

Так бывший премьер прокомментировал слова Кобякова, который назвал кризис на Украине внутренним из-за юридического существования СССР. Он напомнил, что СССР создавал съезд народных депутатов в 1922 году. По его мнению, распускать страну нужно было по решению этого же съезда.