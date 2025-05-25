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Степашин: процедура роспуска СССР была нарушена

Процедура роспуска Советского Союза была нарушена с юридической точки зрения. Об этом сообщил председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства Сергей Степашин, согласившись с мнением советника президента РФ Антона Кобякова.

Степашин согласился, что распад СССР проходил с нарушениями.

Процедура роспуска Советского Союза была нарушена с юридической точки зрения. Об этом сообщил председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства Сергей Степашин, согласившись с мнением советника президента РФ Антона Кобякова.

«С юридической точки зрения, Кобяков прав», — заявил Степашин. Его слова передает РИА Новости. Он также отмечал, что Украина стала одной из первых стран, начавших процесс выхода из Республики.

Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что с юридической точки зрения СССР продолжает существовать. Процесс его распада проходил с нарушением установленных процедур: именно Съезд народных депутатов являлся органом, учредившим Советский Союз. В связи с этим решение о его ликвидации должно было приниматься этим же съездом. Кроме того, по мнению Кобякова, с правовой точки зрения кризис на Украине представляет собой внутреннее дело СССР.