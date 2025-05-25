Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что с юридической точки зрения СССР продолжает существовать. Процесс его распада проходил с нарушением установленных процедур: именно Съезд народных депутатов являлся органом, учредившим Советский Союз. В связи с этим решение о его ликвидации должно было приниматься этим же съездом. Кроме того, по мнению Кобякова, с правовой точки зрения кризис на Украине представляет собой внутреннее дело СССР.