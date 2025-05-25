Путин рассказал, когда и где пройдет новый саммит Россия — Африка

По словам президента РФ, за последние десятилетия африканские государства укрепили свой авторитет на мировой арене и добились значительных экономических и социальных успехов. Он также подтвердил стремление России к дальнейшему развитию дружественных отношений с Африкой, напомнив о результатах саммитов «Россия — Африка» в 2019 и 2023 годах. В завершении Путин пожелал африканским странам мира, процветания и успехов.