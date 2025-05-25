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Путин рассказал, когда и где пройдет новый саммит Россия — Африка

Президент России Владимир Путин объявил о проведении очередного саммита Россия — Африка до конца 2025 года в одной из африканских стран. Об этом он сообщил, поздравляя глав африканских государств с днем Африки.

Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между Россией и странами Африки.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении очередного саммита Россия — Африка до конца 2025 года в одной из африканских стран. Об этом он сообщил, поздравляя глав африканских государств с днем Африки.

«Хорошую отдачу дает новый диалоговый формат — министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка. Очередную такую встречу планируется провести до конца года в одной из африканских стран», — говорится в заявлении президента. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

Поздравляя глав африканских государств он отметил, что этот год связан с важными историческими датами — 80-летием окончания Второй мировой войны, созданием ООН и 65-летием Декларации о предоставлении независимости колониям. Путин подчеркнул, что ликвидация нацизма и колониализма открыла путь к свободному развитию народов.

По словам президента РФ, за последние десятилетия африканские государства укрепили свой авторитет на мировой арене и добились значительных экономических и социальных успехов. Он также подтвердил стремление России к дальнейшему развитию дружественных отношений с Африкой, напомнив о результатах саммитов «Россия — Африка» в 2019 и 2023 годах. В завершении Путин пожелал африканским странам мира, процветания и успехов.

Ранее Владимир Путин объявил о проведении первого российско-арабского саммита, который запланирован на 15 октября в России с участием лидеров стран Лиги арабских государств. На этом форуме планируется обсудить развитие сотрудничества и вопросы безопасности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, передает деловое издание «Взгляд».