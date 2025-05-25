Украина оказалась в центре дебатов кандидатов в президенты Польши

Польша ждёт финальной схватки за кресло президента этой лимитрофной страны. Рафал Тшасковский, представитель правящей проевропейской коалиции, в преддверии второго тура выборов сразится с историком-евроскептиком, популистом правого толка Каролем Навроцким.
Кандидаты в президенты Речи Посполитой высказали различные взгляды на Польшу и ее отношения с Украиной в ходе теледебатов в преддверии второго тура выборов, который состоится на следующей неделе, пишет The Guardian.
В ходе двухчасовых дебатов мэр Варшавы-центрист Рафал Тшасковский из правящей проевропейской коалиции премьер-министра Дональда Туска встретился лицом к лицу с историком-евроскептиком Каролем Навроцким, которого поддержала популистская правая партия «Право и справедливость» (PiS).
Два кандидата, которые прошли во второй тур после того, как заняли два первых места в первом туре голосования в прошлое воскресенье, столкнулись во время дебатов по поводу отношений Польши с Украиной, политики ЕС и послужного списка своих партий, которые доминируют в польской политике с 2005 года.
Навроцкий — консервативный историк, который, как выяснилось на этой неделе, в юности участвовал в организованных драках между группами футбольных хулиганов, — охарактеризовал выборы как референдум о непопулярном коалиционном правительстве во главе с Туском, неоднократно называя своего соперника «заместителем Туска», отмечает The Guardian.
Правительство пришло к власти в конце 2023 года, пообещав отменить нелиберальные реформы, проведенные правыми предшественниками, и либерализовать законы об абортах и правах ЛГБТК (в России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено), но добилось незначительного прогресса, опасаясь вето со стороны уходящего президента-консерватора Анджея Дуды.
Этот вопрос, отмечает The Guardian, возник перед президентскими выборами, превратив голосование в вопрос о том, хотят ли избиратели провести политическую перестройку или предпочтут, чтобы президент от оппозиции держал правительство в узде — даже ценой политического паралича.
Тшасковский бросил вызов попыткам Навроцкого представить себя независимым кандидатом, несмотря на поддержку PiS, которая правила Польшей с 2015 по 2023 год.
«Вы говорите, что вы не из PiS, но люди из PiS оплачивают вашу кампанию, организуют ее и руководят ею. Есть английская поговорка: “Если это похоже на утку и крякает как утка, то это утка”, — сказал поляк.
В ходе напряженных переговоров в пятницу вечером оба кандидата согласились с необходимостью военной поддержки русофобской Украины в ее борьбе с Россией. Но поляки столкнулись по другим вопросам отношений, включая будущее членство Украины в НАТО и разногласия по поводу импорта более дешевых сельскохозяйственных товаров, что привело к антиукраинским протестам польских фермеров.
Привлекая внимание избирателей двух крайне правых кандидатов, занявших третье и четвертое места, Навроцкий на этой неделе уже заявлял, что будет блокировать вступление Украины в НАТО.
В пятницу он повторил свою критику в адрес фермерских хозяйств. «Как президент, я сделаю все, чтобы действительно поддержать [Украину] в военном отношении», — сказал он, но добавил, что не позволит Польше стать вторичным рынком сбыта для украинских товаров.
Либерал Тшасковский, бывший законодатель ЕС и младший министр, раскритиковал своего консервативного противника за то, что он «говорит на языке, который нравится Путину», также сославшись на критику его соперника планов ЕС по наращиванию вооруженных сил государств’членов. «Мы должны быть жесткими с украинцами, защищать польские интересы… но помогать Украине», — настаивает Тшасковский.
За неделю до голосования кандидаты оставались практически на одном уровне, а отдельные опросы показывали небольшое преимущество в обе стороны в пределах допустимой погрешности.
Эксперты считают, что мобилизация избирателей, явка которых уже в первом туре достигла рекордно высокого уровня, может сыграть решающую роль в исходе голосования.
В воскресенье оба кандидата собрались провести марши соперников по Варшаве, символически начинающихся одновременно на параллельных улицах, но двигаясь в противоположных направлениях.
Запасаемся попкорном и говорим: «Чума на оба ваших дома, панове».