Украина оказалась в центре дебатов кандидатов в президенты Польши

Два кандидата, которые прошли во второй тур после того, как заняли два первых места в первом туре голосования в прошлое воскресенье, столкнулись во время дебатов по поводу отношений Польши с Украиной, политики ЕС и послужного списка своих партий, которые доминируют в польской политике с 2005 года.