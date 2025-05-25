В КПРФ заявили о подготовке ходатайства на освобождение Артема Самсонова из-за онкологии

Соратники экс-депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, осужденного на 13 лет и отбывающего наказание в колонии строгого режима, заявили о подготовке ходатайства в суд на освобождение из-за выявленного онкологического заболевания. Пакет документов о серьезном ухудшении здоровья политика формируют врачи отделения краевой больницы. Об этом по итогам визита к политику сообщил первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ, депутат Заксобрания Евгений Ляшенко. В беседе с ИА PrimaMedia он отметил, что сам Артем Самсонов считает маловероятным удовлетворение ходатайства.
«На этой неделе вместе с коллегой Надеждой Телелюевой в связи с многочисленными жалобами посетили Артема Самсонова в больничном отделении СИЗО-1. Артем держится молодцом, хотя ситуация с его здоровьем серьезная», — написал Евгений Ляшенко в своем ТГ-канале (18+) 24 мая.
Напомним, в январе 2025 года осужденный коммунист пережил операцию по замене аортального клапана. А уже в апреле у Артема Самсонова диагностировали рак кожи. Ранее его супруга Ольга Самсонова в беседе с ИА PrimaMedia говорила, что врачебный консилиум после майских праздников определит тактику лечения.
По словам Евгения Ляшенко, ему назначен курс лучевой терапии. Первая процедура состоится в конце мая.
Он также сообщил, что врачи готовят документы для подачи в суд на освобождение по болезни. В беседе с ИА PrimaMedia Евгений Ляшенко уточнил, что «подготовкой документов занимается отделение краевой больницы — таков порядок, а КПРФ со своей стороны продолжает добиваться в суде признания Самсонова политзаключенным».
— Документы уйдут в суд, скорее всего, после прохождения лучевой терапии, — сказал депутат.
Впрочем, как отмечает собеседник, Артем Самсонов оценивает шансы на удовлетворение ходатайства об освобождении по болезни как минимальные.
Также, по словам депутата, есть сложности с получением медицинской документации в больнице ФСИН и ряд других проблем, которые касаются содержания.
Адвокаты политика убеждены, что основания для освобождения от исполнения наказания, связанного с лишением свободы, имеются. Юрист Максим Сикач в своем ТГ-канале (18+) указывает на то, что злокачественная меланома, как и другие злокачественные новообразования кожи, есть в перечне постановления правительства РФ «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью».
В этой связи, как сообщил правозащитник, он уже обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой принять меры реагирования.
Напомним, в сентябре 2022 года Советский райсуд Владивостока вынес обвинительный приговор в отношении лидера КПРФ во Владивостоке, краевого депутата Артема Самсонова. Политик был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Решением суда первой инстанции депутат был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.
По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока политик демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». В ходе следствия и суда Артем Самсонов отказывался признать себя виновным. Он настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре.
«…выносить обвинительный приговор невиновному человеку — это то же самое, что снимать скальп с живого. Милосерднее сперва убить», — написал Самсонов в своем последнем слове.
В конце сентября 2023 года парламент Приморского края лишил его депутатских полномочий ввиду вступления в силу обвинительного приговора.