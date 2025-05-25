В КПРФ заявили о подготовке ходатайства на освобождение Артема Самсонова из-за онкологии

Соратники экс-депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, осужденного на 13 лет и отбывающего наказание в колонии строгого режима, заявили о подготовке ходатайства в суд на освобождение из-за выявленного онкологического заболевания. Пакет документов о серьезном ухудшении здоровья политика формируют врачи отделения краевой больницы. Об этом по итогам визита к политику сообщил первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ, депутат Заксобрания Евгений Ляшенко. В беседе с ИА PrimaMedia он отметил, что сам Артем Самсонов считает маловероятным удовлетворение ходатайства.