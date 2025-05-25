В Казахстане рассматривают внедрение еще одного официального языка

«Международный опыт показывает, что в Великобритании, Исландии, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Австрии, Испании, Швеции, Южно-Африканской Республике жестовый язык признан официальным. На первом этапе Республика Казахстан будет изучать международный опыт признания дактильной азбуки жестовых языков через участие зарубежных учреждений», — сообщил Кошербаев в ответе на депзапрос.
Сообщается, что на следующем этапе будут вестись проработки по утверждению казахского жестового языка с дактильной азбукой с участием государственных и общественных организаций, представляющих интересы людей с инвалидностью.
По информации, сейчас дактильная азбука используется в дошкольном обучении, начальном и среднем образовании как часть предмета «Ана тілі».
В плане работы министерства на ближайшие годы предусмотрено обновление программ дошкольного и начального образования для детей с нарушениями слуха. Отмечается, что в 2025—2030 годах будет разработано 36 учебников и учебно-методических комплексов.
«На сегодня в перечень образовательных программ входит свыше 60 программ по направлениям “Специальная педагогика”, “Специальная педагогика: поддержка детей с аутизмом”, “Сурдопедагогика”, “Олигофренопедагогика” и другие», — сказано в сообщении.