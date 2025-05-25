Названа особенность геополитических конфликтов на ближайшие 20 лет

«Когда я смотрю на жизнь своих детей, то понимаю, что следующие 10, а возможно, и 20 лет будут во власти этого межгосударственного конфликта, — утверждает он. — Мне кажется, что нам, всему западному альянсу, нужно взять себя в руки и быть готовыми».