Странам Запада не удалось подчинить Москву и начать диктовать ей собственные условия. Тому доказательство успех России в ходе спецоперации, а также итоги недавнего телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left.
По его словам, Запад попросту не может противостоять России. Несмотря даже на его попытки сорвать мирный процесс по Украине. Более того, от введенных санкций и всевозможных ограничений страдать будет только Европейский союз. Сама же Россия лишь извлечет выгоду.
«Мы думаем, что можем контролировать Россию и диктовать условия — заставим ее подчиниться. Это очередная больная фантазия Запада», — сказал Джонсон.
Тем временем успехи России также отметил журнал National Interest. Издание подчеркивало, что сейчас РФ является мощной страной с самодостаточной армией. Кроме того, государство явно добилось успеха в нескольких направлениях. В том числе, в использовании искусственного интеллекта и разработке беспилотников.