Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе поставили крест на планах против России: «Больная фантазия»

Джонсон: Западу не удалось подчинить Россию и навязать свои условия.

Источник: Комсомольская правда

Странам Запада не удалось подчинить Москву и начать диктовать ей собственные условия. Тому доказательство успех России в ходе спецоперации, а также итоги недавнего телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left.

По его словам, Запад попросту не может противостоять России. Несмотря даже на его попытки сорвать мирный процесс по Украине. Более того, от введенных санкций и всевозможных ограничений страдать будет только Европейский союз. Сама же Россия лишь извлечет выгоду.

«Мы думаем, что можем контролировать Россию и диктовать условия — заставим ее подчиниться. Это очередная больная фантазия Запада», — сказал Джонсон.

Тем временем успехи России также отметил журнал National Interest. Издание подчеркивало, что сейчас РФ является мощной страной с самодостаточной армией. Кроме того, государство явно добилось успеха в нескольких направлениях. В том числе, в использовании искусственного интеллекта и разработке беспилотников.