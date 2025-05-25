Президент России Владимир Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки и напомнил, что наша страна неизменно выступает за расширение традиционно дружественных отношений с африканскими партнерами. Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемые дамы и господа! Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание многоплановых российско-африканских связей на благо наших народов в интересах построения справедливого и демократического многополярного миропорядка», — написано в документе.
Российский лидер подчеркнул, что независимым странам Африки удалось утвердиться в качестве авторитетных членов мирового сообщества. Они достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сферах. В это же время Россия продолжает выступать за расширение традиционно дружественных отношений с партнерами из Африки.
«Об этом в полной мере свидетельствуют проведенные в 2019 и 2023 годах саммиты Россия — Африка, которые позволили определить новые направления сотрудничества и способствовали координации усилий в международных делах», — подчеркнул российский лидер.
По его словам, конференцию Форума партнерства двух стран планируется провести до конца 2025 года в одном из африканских государств.
Как KP.RU писал ранее, 24 мая 2025 года Владимир Путин поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летним юбилеем и рассказал, за что любит газету.