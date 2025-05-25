Владимир Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки

Российский лидер подчеркнул, что независимым странам Африки удалось утвердиться в качестве авторитетных членов мирового сообщества. Они достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сферах. В это же время Россия продолжает выступать за расширение традиционно дружественных отношений с партнерами из Африки.