Успешное освобождение новых населенных пунктов: новости о происходящем вокруг Украины

И снова Украина ищет способы оправдать наличие переводчика на переговорах в Стамбуле, хотя вся делегация Украины прекрасно говорит по-русски. Вот, как прокомментировал познания участников в иностранных языках замглавы МИД Украины Сергей Кислица: «К чести турецкой стороны, которая организовывала переговоры — они были правильно организованы даже с точки зрения географии комнаты. Потому что, если вы сравните географию комнаты в Стамбуле-22 и сейчас, то между нами и россиянами было достаточное расстояние. И, возвращаясь к языку, был организован очень качественный перевод, был перевод — на английском. И мы использовали и английский, и украинский. Это русские говорили по-русски».