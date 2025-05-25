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Успешное освобождение новых населенных пунктов: новости о происходящем вокруг Украины

Наши войска успешно освободили еще несколько населенных пунктов, а Европа, несмотря на ненависть к Штатам, все же планирует закупать у Трампа оружие.

Наши войска успешно освободили еще несколько населенных пунктов, а Европа, несмотря на ненависть к Штатам, все же планирует закупать у Трампа оружие. Последние новости вокруг Украины сообщает KP.RU.

Успешное освобождение.

По информации Министерства обороны РФ, группировка «Север» освободила населенный пункт Локня в Сумской области. Подразделения «Южной» группировки войск смогли отбить у врага населенный пункт Ступочки в ДНР. «Восток» одерживает успех в освобождении пункта Отрадное в ДНР. Помимо прочего сообщается, что ВС РФ сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. При этом отмечается, что в результате работы наших войск потери ВСУ составили почти 1330 бойцов.

Украинские полиглоты.

И снова Украина ищет способы оправдать наличие переводчика на переговорах в Стамбуле, хотя вся делегация Украины прекрасно говорит по-русски. Вот, как прокомментировал познания участников в иностранных языках замглавы МИД Украины Сергей Кислица: «К чести турецкой стороны, которая организовывала переговоры — они были правильно организованы даже с точки зрения географии комнаты. Потому что, если вы сравните географию комнаты в Стамбуле-22 и сейчас, то между нами и россиянами было достаточное расстояние. И, возвращаясь к языку, был организован очень качественный перевод, был перевод — на английском. И мы использовали и английский, и украинский. Это русские говорили по-русски».

Украина все еще пытается чем-то себя утешить.

Закупка нового вооружения.

По сообщениям Bloomberg, Европа активно посматривает в сторону американского оружия в пользу Украины. Если Трамп не хочет помогать Украине прямо, ЕС найдут обходные пути. Источники агентства поясняют: «Из-за дефицита собственных запасов и производственных мощностей, европейские страны рассматривают возможность закупки систем вооружения в США и их передачи Украине. Это может помочь сдержать наступление РФ и усилить давление на Путина для прекращения войны».

ЕС также думает над новым пакетом санкций, рассчитывая, что таким образом все же смогут повлиять на решения российского президента по Украине. И Европу вообще не смущает тот факт, что главам их государств снова придется клянчить блага у Штатов.

Польша «передралась» из-за Украины.

Незримо украинское присутствие ощущалось и во время дебатов польских кандидатов в президенты. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский прямо заявил, что его соперник Кароль Навроцкий придерживается позиции Путина.

Тшасковский: «Вы повторяете тезисы, которые озвучивает Путин. Против Украины в НАТО? Против усиления обороны ЕС? За американские тарифы против Европы? Это то, чему радуются в Кремле».

Навроцкий не уступал: «Я говорю на языке поляков. Если президент Зеленский плохо относится к нам, мы имеем право это сказать. Миллионы поляков хотят это озвучить, но боятся быть обвиненными в работе на Путина».

К слову, Навроцкий в прямом эфире якобы употребил запрещенные вещества, что вызвало бурю обсуждений в Сети, а кандидат в президенты уверяет, что это было простое лекарство.