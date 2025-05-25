Байден впервые вышел на публику после новости о смертельном диагнозе

Напомним, Джо Байдену диагностировали быстро прогрессирующий рак предстательной железы. Пресс-секретарь подтвердил, что опухоль имеет высокий балл по шкале Глисона — 9, что указывает на её агрессивность. Заболевание также дало метастазы в кости. Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что при таком запущенном состоянии Байдену, вероятно, осталось жить около года или полутора лет. Новость о смертельном диагнозе политика прокомментировал президент США Дональд Трамп.