Польша ночью поднимала дежурные истребители в ответ на «активность РФ»

Согласно заявлению польского ведомства, опубликованному в 02:20 по местному времени (03:20 мск), подъём в воздух польских и союзнических самолётов был вызван действиями российской дальней авиации.
Наряду с этим польские наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной боеготовности. Совместное патрулирование польских и натовских истребителей продолжалось три часа, после чего самолёты вернулись на базы.
Ранее силы ПВО сбили в небе над Россией украинский самолёт. Средства противовоздушной обороны уничтожили истребитель Миг-29 Вооружённых сил Украины (ВСУ), три бомбы JDAM, семь снарядов HIMARS и более 170 беспилотников.