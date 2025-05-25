«Разброд и шатания»: стало известно о состоянии ВСУ

Бывший сенатор от Крыма и член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди сказала, что в украинской армии царят разброд и шатания, сообщает РИА «Новости».
Ковитиди сказала, что перспектив для Украины в конфликте не видят ни принудительно мобилизованные рядовые ВСУ, ни офицеры.
Также Ковитиди сказала, что урегулирование конфликта «смерти подобно» для Владимира Зеленского, отношение к которому у граждан Украины все хуже.
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