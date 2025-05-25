Гуцул могут отстранить от должности после двух месяцев ареста

После 25 мая главу Гагаузии Евгению Гуцул могут отстранить от должности из-за того, что она уже долгое время находится под арестом.
Согласно законодательству автономии, если руководитель не выполняет свои обязанности более 60 дней, его должность становится вакантной.
Сама Евгения Гуцул сообщила ТАСС, что такая процедура возможна только с согласия Народного собрания Гагаузии. По её мнению, за её арестом стоят президент Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности.
«Это давление сплотило жителей автономии и увеличило количество моих сторонников», — подчеркнула политик.
Напомним, Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Сначала её отправили под стражу, но через некоторое время перевели под домашний арест. Молдавские власти обвиняют главу автономии в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году и фальсификации документов.