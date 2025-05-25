«Это же украинцы, наши люди». Лукашенко высказался об украинцах, приехавших в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о привлечении к работе иностранцев, в том числе украинцев, приехавших в страну, сообщила пресс-служба президента.
Так, глава республики сообщил, что власти Беларуси планируют привлекать дополнительные трудовые ресурсы из числа иностранцев.
Здесь же Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларусь приехало несколько сотен тысяч жителей Украины, многие — за последний период. Также он высказался об украинцах, которые через Беларусь следуют в страны ЕС.
— Не все здесь оседают. Некоторые к нам приехали и пошли в Евросоюз и так далее. Это их дело, — заметил он.
И добавил, что все же многие украинцы остаются в Беларуси.
— Но многие оседают. Это же украинцы, наши люди, — прокомментировал белорусский президент.
Далее Александр Лукашенко заметил, что иностранных граждан в Беларусь следует приглашать и привлекать к работе, создавая им все условия и осуществляя контроль. Президент уверен, что не важно откуда приезжает человек в Беларусь, главное — его желание работать. Так как его здесь обеспечивают жильем, образованием, работой и иными соцблагами. Но и предупредил, что «шутить никто не будет» с иностранцами в Беларуси.
— С ними шутить никто не будет. Не хотите работать — не надо, заменим, — констатировал белорусский президент.
Но еще Александр Лукашенко предупредил трудовых мигрантов о выдворении из Беларуси за нарушения.
И еще глава республики предупредил, что у детей белорусов может не быть дешевого газа.
Тем временем белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.