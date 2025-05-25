«Это же украинцы, наши люди». Лукашенко высказался об украинцах, приехавших в Беларусь

Далее Александр Лукашенко заметил, что иностранных граждан в Беларусь следует приглашать и привлекать к работе, создавая им все условия и осуществляя контроль. Президент уверен, что не важно откуда приезжает человек в Беларусь, главное — его желание работать. Так как его здесь обеспечивают жильем, образованием, работой и иными соцблагами. Но и предупредил, что «шутить никто не будет» с иностранцами в Беларуси.