Вступление Украины в ЕС приведет к истощению ресурсов, заявил Орбан

Ранее Орбан в эфире радио Kossuth отмечал, что Евросоюз нацелен на ускоренное принятие Украины в сообщество, потому что тогда юридически легче будет снабжать ее европейскими деньгами, которые Киев впитает «как губка», Венгрия не хочет этого допустить.
«Членство Украины в ЕС? Если мы позволим Украине вступить в союз, то это откроет дверь для иссушения наших ресурсов. Венгрия не будет за это платить», — говорится в сообщении Орбана, опубликованном в соцсети X в воскресенье.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: «Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?». Можно ответить «да» или «нет». После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.