Денис Паслер заявил о намерении поддержать Верхотурье на всех уровнях

Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Историческую и духовную значимость Верхотурья нельзя переоценить. Мы видим большую вовлеченность местного сообщества, бизнеса и духовенства. Будем продолжать поддерживать Верхотурье на всех уровнях», — написал он.
По данным департамента информационной политики Свердловской области, глава Верхотурского округа Василий Фомин заявил, что для привлечения медиков и учителей в муниципалитет необходимо построить еще около 25−30 домов.
Бывший мэр Верхотурья Алексей Лиханов в интервью «Ъ-Урал» рассказывал, что в муниципалитете остро стоят проблемы депрессивных деревень, оттока населения и нехватки кадров. Он подчеркивал, что туризм должен стать одним из основных источников доходов Верхотурья.
Верхотурье считается духовной столицей Урала за счет своих уникальных монастырей и храмов. Всего на территории муниципалитета их расположено 20. Самыми известными являются Свято-Николаевский мужской монастырь, Свято-Покровский женский монастырь и Свято-Косьминская пустынь.