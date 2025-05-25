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Главу Гагаузии могут отстранить после двух месяцев ареста

Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул могут отстранить от должности из-за продолжительного нахождения под арестом.

Как пишет ТАСС, это следует из положения основного закона автономии, согласно которому должность главы объявляется вакантной, если руководитель не исполняет свои обязанности более 60 дней.

Уточняется, что данный факт подтверждается в судебном порядке.

Вместе с этим сама Гуцул в беседе с ТАСС подчеркнула, что соответствующая процедура возможна только при согласии Народного собрания Гагаузии (НСГ), а данный орган полностью поддерживает её.

«Насколько я знаю, НСГ на это не пойдёт», — сказала Гуцул.

Отмечается, что данную позицию подтвердил и председатель НСГ Дмитрий Константинов.

«Отстранение возможно только в том случае, если будет принято окончательное решение судебной инстанции. Только в этом случае НСГ примет решение о новых выборах», — сказал он.

Константинов подчеркнул, что некоторые могут попытаться пойти незаконными путями, что может привести к дестабилизации в регионе.

28 марта суд арестовал главу Гагаузии Гуцул. Её обвиняют в якобы нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Ранее адвокат Гуцул Сергей Морару сообщил, что власти Молдавии хотят затянуть арест главы Гагаузии для проведения досрочных выборов на пост башкана.