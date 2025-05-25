Турция планирует создать в Сирии военные базы, сообщили СМИ

Источники сообщили газете, что Анкара окажет помощь сирийским властям в том, что касается организации армии и сил безопасности.
«Источники указали, что турецкие ВС для борьбы с “Исламским государством”* создадут в Сирии базу ВВС и базу ВМС», — сообщило издание.
По ее данным, в рамках борьбы с ИГ* в Сирии проводятся регулярные встречи пяти стран, в том числе Турции, обсуждающих механизм борьбы с группировкой. При этом не уточняется, какие еще страны вовлечены в переговоры.
Источники отметили, что Турция будет вносить значительный вклад в безопасность в САР.
По словам источников, возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике.
Сейчас турецкие военные присутствуют в основном на севере Сирии.
* Террористическая организация, запрещена в России.