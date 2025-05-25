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Турция планирует создать в Сирии военные базы, сообщили СМИ

СТАМБУЛ, 25 мая — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы рассчитывают создать в Сирии военные базы в рамках борьбы с терроризмом, утверждает в воскресенье проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в турецких органах безопасности.

Источник: © РИА Новости

Источники сообщили газете, что Анкара окажет помощь сирийским властям в том, что касается организации армии и сил безопасности.

«Источники указали, что турецкие ВС для борьбы с “Исламским государством”* создадут в Сирии базу ВВС и базу ВМС», — сообщило издание.

По ее данным, в рамках борьбы с ИГ* в Сирии проводятся регулярные встречи пяти стран, в том числе Турции, обсуждающих механизм борьбы с группировкой. При этом не уточняется, какие еще страны вовлечены в переговоры.

Источники отметили, что Турция будет вносить значительный вклад в безопасность в САР.

По словам источников, возможная встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике.

Сейчас турецкие военные присутствуют в основном на севере Сирии.

* Террористическая организация, запрещена в России.