Поставили на место: Бывший посол ЕС в Кишиневе Петер Михалко, который вмешивался в молдавскую юстицию, в Азербайджане постит кулинарные рецепты

После Кишинева Михалко отправили на аналогичную должность в Баку. Там он постит в соцсетях сообщения на темы экологии, культуры, кулинарии, да еще делает перепосты публикаций своих начальников из Брюсселя. Во внутреннюю политику Азербайджана Михалко не лезет вообще никак. Потому что знает, что, сделай он какое-то заявление на тему выборов или правосудия, его вышлют из страны на следующий день.