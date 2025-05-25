"Александр Стояногло говорит, что бывший посол Европейского Союза в Кишиневе Петер Михалко был одним из главных лоббистов его отстранения с должности генерального прокурора Молдовы.
По словам Стояногло, Михалко интересовался конкретными уголовными делами, давал указания прокурорам. То есть вмешивался в молдавскую юстицию.
Такое поведение посла ЕС не удивляет, пишет журналист Дмитрий Чубашенко.
После Кишинева Михалко отправили на аналогичную должность в Баку. Там он постит в соцсетях сообщения на темы экологии, культуры, кулинарии, да еще делает перепосты публикаций своих начальников из Брюсселя. Во внутреннюю политику Азербайджана Михалко не лезет вообще никак. Потому что знает, что, сделай он какое-то заявление на тему выборов или правосудия, его вышлют из страны на следующий день.
Азербайджан — независимое, суверенное государство, которое не позволяет иностранным послам вмешиваться в свои дела.
Поскольку у большинства кишиневских политиков чувство собственного достоинства полностью отсутствует, постольку любой клерк из Брюсселя может вытирать об них свои «европейские» ноги".
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