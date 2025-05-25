В Воронежской области задержали мужчину, который открыл стрельбу на привокзальной площади

Стрельба на привокзальной площади в Россоши произошла вечером 23 мая, ранение получил один из прохожих. Стрелявший с места происшествия скрылся, полиция организовала его поиски. По данному факту управление СК по Воронежской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. Пострадавший был доставлен в больницу. -0-