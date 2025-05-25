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В Воронежской области задержали мужчину, который открыл стрельбу на привокзальной площади

По данному факту управление СК по Воронежской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. Пострадавший был доставлен в больницу.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция задержала мужчину, который 23 мая открыл стрельбу на привокзальной площади в Россоши Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Задержание произошло на одной из улиц Россоши при взаимодействии с сотрудниками ФСБ.

Стрельба на привокзальной площади в Россоши произошла вечером 23 мая, ранение получил один из прохожих. Стрелявший с места происшествия скрылся, полиция организовала его поиски. По данному факту управление СК по Воронежской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. Пострадавший был доставлен в больницу. -0-