В Воронежской области задержали мужчину, который открыл стрельбу на привокзальной площади

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция задержала мужчину, который 23 мая открыл стрельбу на привокзальной площади в Россоши Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
Задержание произошло на одной из улиц Россоши при взаимодействии с сотрудниками ФСБ.
Стрельба на привокзальной площади в Россоши произошла вечером 23 мая, ранение получил один из прохожих. Стрелявший с места происшествия скрылся, полиция организовала его поиски. По данному факту управление СК по Воронежской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. Пострадавший был доставлен в больницу. -0-