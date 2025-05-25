ТАСС: вероятной площадкой второго раунда прямых переговоров РФ и Украины является Стамбул

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Стамбул является наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины на текущий момент. Об этом сообщил источник ТАСС.
«Ватикан точно не станет местом встречи по ряду причин, в том числе логистических. Самый вероятный вариант на текущий момент — Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено», — указал собеседник агентства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу Ватикана выступить в качестве площадки для следующих переговоров Москвы и Киева, предложил «не тратить умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны», и назвал «немножко неэлегантным» вариант проведения встречи двух православных стран на католической земле.
16 мая в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.