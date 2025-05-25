ТАСС: вероятной площадкой второго раунда прямых переговоров РФ и Украины является Стамбул

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу Ватикана выступить в качестве площадки для следующих переговоров Москвы и Киева, предложил «не тратить умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны», и назвал «немножко неэлегантным» вариант проведения встречи двух православных стран на католической земле.