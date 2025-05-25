Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к друзьям из Африканского союза, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусский лидер направил поздравления с Днем Африки председателю Африканского союза, президенту Анголы Жоау Лоуренсу и в его лице всех руководителей и глав правительств государств союза. Лукашенко подчеркнул, что этот праздник является символом победы над расизмом стремления к независимости и суверенитету, идеалов гуманизма и уважения к человеческому достоинству, колониальным давлением и эксплуатацией.
Также белорусский лидер обратил внимание на неуклонное стремление стран Африки к обеспечению устойчивого развития, продовольственной безопасности, укреплению международного авторитета.
— Страны Африки заявляют о себе как о значительной политической, экономической и моральной силе, приверженной многополярности, основным целям и принципам Устава ООН, — подчеркнул он.
Еще Лукашенко сказал о вкладе Беларуси в дело обретения африканскими государствами суверенитета и независимости, чем республика по праву гордится. Он напомнил, как еще во времена СССР белорусские военные и гражданские специалисты оказывали помощь народам Алжира, Анголы, Мозамбика и других государств. И сказал, что и сейчас Минск «ни на шаг не отходит от принципов действенной поддержки своих африканских друзей».
Продолжая, Александр Лукашенко сказал о совместной белорусско-зимбабвийской программе механизации сельского хозяйства, задавшей новый высокий стандарт партнерства. И назвал эту программу образцом добросовестного, открытого и результативного взаимодействия.
Еще президент убежден, что белорусские технологии и компетенции могут послужить эффективному достижения целей программы Африканского союза до 2063 года, а также для реализации флагманских проектов данной стратегии развития.
— Белорусская сторона может выступать надежным партнером по широкому спектру направлений — от укоренения новых технологий переработки отходов до цифровизации, мирного использования атомной энергии и сотрудничества в освоении космического пространства, — заметил глава Беларуси.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что Беларусь, как страна, которая председательствует в Евразийском экономическом союзе в 2025 году, готова посодействовать расширению взаимной торговли товарами и услугами между ЕАЭС и Африканским союзом, а также — постепенному снятию торговых барьеров.
В заключение Лукашенко пригласил посетить Минск делегацию комиссии Африканского союза, чтобы в углубленном формате отработать перспективные формы взаимодействия.
— Рассчитываю на вашу поддержку этой инициативы, — обратился Лукашенко к друзьям из Африканского союза.
А в заключение еще белорусский президент отметил, что будет рад личной встрече с Жоау Лоуренсу, чтобы обсудить актуальные вопросы, а том числе по двустороннему сотрудничеству Беларуси и Анголы.
Кроме того, Александр Лукашенко высказался об украинцах, приехавших в Беларусь: «Это же украинцы, наши люди».
Тем временем белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.