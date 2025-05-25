Лукашенко обратился к друзьям из Африканского союза

Еще Лукашенко сказал о вкладе Беларуси в дело обретения африканскими государствами суверенитета и независимости, чем республика по праву гордится. Он напомнил, как еще во времена СССР белорусские военные и гражданские специалисты оказывали помощь народам Алжира, Анголы, Мозамбика и других государств. И сказал, что и сейчас Минск «ни на шаг не отходит от принципов действенной поддержки своих африканских друзей».