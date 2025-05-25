Студенческий автобус попал в ДТП в Колумбии, 11 человек погибли

По предварительной версии, водитель автобуса потерял управление из-за механической неисправности, транспортное средство влетело в ограждение. Часть пассажиров выкинуло через окна с эстакады. В результате ДТП погибли 11 человек, еще несколько получили ранения. Пострадавшие были экстренно доставлены в медицинские учреждения региона.