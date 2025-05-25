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Студенческий автобус попал в ДТП в Колумбии, 11 человек погибли

Часть пассажиров выкинуло через окна с эстакады. В результате ДТП погибли 11 человек, еще несколько получили ранения. Пострадавшие были экстренно доставлены в медицинские учреждения региона.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий автобус попал в ДТП в Колумбии, 11 человек погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RCN.

По предварительной версии, водитель автобуса потерял управление из-за механической неисправности, транспортное средство влетело в ограждение. Часть пассажиров выкинуло через окна с эстакады. В результате ДТП погибли 11 человек, еще несколько получили ранения. Пострадавшие были экстренно доставлены в медицинские учреждения региона.

Авария произошла на мосту Эликоидаль в колумбийском департаменте Киндио. В студенческом автобусе в этот момент находились 26 человек: 23 студента и 3 преподавателя инженерного факультета Университета Гумбольдта. Все они возвращались со стажировки. -0-