Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов заявил, что за счет побед «Зенита» о величии Петербурга узнали по всему миру

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил руководство, тренеров, игроков и болельщиков со 100-летним юбилеем ФК «Зенит». Он отметил, что благодаря победам команды сотни тысяч людей по всему миру узнали о величии Петербурга.

Господин Беглов вспомнил историю становления современного футбольного клуба, как он прошел от команды Ленинградского металлического клуба до нынешнего состава. Градоначальник отметил, что созданная тренерами Юрием Морозовым и Павлом Садыриным команда заложила фундамент победных традиций «Зенита».

Сегодня «Зенит» является неотъемлемой частью петербургской культуры, воплощением нашей общей преданности Петербургу и любви к Отечеству. Два еврокубка, 11 чемпионских титулов, множество других трофеев и постоянная борьба за медали национального чемпионата сделали наш город футбольной столицей России.

подчеркнул Александр Беглов

Он добавил, что благодаря успехам клуба о величии Петербурга узнали сотни тысяч людей по всему меру. Глава города пожелал «Зениту» новых успехов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Зенит» впервые за последние семь сезонов не выиграл чемпионский титул в РПЛ.