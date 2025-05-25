Беглов заявил, что за счет побед «Зенита» о величии Петербурга узнали по всему миру

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил руководство, тренеров, игроков и болельщиков со 100-летним юбилеем ФК «Зенит». Он отметил, что благодаря победам команды сотни тысяч людей по всему миру узнали о величии Петербурга.