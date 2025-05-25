Беглов заявил, что за счет побед «Зенита» о величии Петербурга узнали по всему миру

Господин Беглов вспомнил историю становления современного футбольного клуба, как он прошел от команды Ленинградского металлического клуба до нынешнего состава. Градоначальник отметил, что созданная тренерами Юрием Морозовым и Павлом Садыриным команда заложила фундамент победных традиций «Зенита».
Сегодня «Зенит» является неотъемлемой частью петербургской культуры, воплощением нашей общей преданности Петербургу и любви к Отечеству. Два еврокубка, 11 чемпионских титулов, множество других трофеев и постоянная борьба за медали национального чемпионата сделали наш город футбольной столицей России.
Он добавил, что благодаря успехам клуба о величии Петербурга узнали сотни тысяч людей по всему меру. Глава города пожелал «Зениту» новых успехов.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Зенит» впервые за последние семь сезонов не выиграл чемпионский титул в РПЛ.