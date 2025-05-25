Главу Гагаузии могут отстранить от должности после двух месяцев ареста

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главу Гагаузской автономии Молдовы Евгению Гуцул могут отстранить от должности после 25 мая после двух месяцев ареста, сообщает ТАСС.
Сторонники политика опасаются, что против нее могут быть использованы положения Основного закона автономии, согласно которым должность башкана (главы) объявляется вакантной, если руководитель не исполняет свои обязанности более 60 дней. Этот факт подтверждается в судебном порядке.
Евгения Гуцул при этом заявила, что такая процедура возможна только при согласии Народного собрания Гагаузской автономии, у которого она пользуется полной поддержкой. Политик считает, что за ее арестом стоят президент страны Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности. -0-