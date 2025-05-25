Главу Гагаузии могут отстранить от должности после двух месяцев ареста

Евгения Гуцул при этом заявила, что такая процедура возможна только при согласии Народного собрания Гагаузской автономии, у которого она пользуется полной поддержкой. Политик считает, что за ее арестом стоят президент страны Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности. -0-