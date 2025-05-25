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Нидерланды отправят Украине последнюю партию истребителей F-16

ГААГА, 25 мая — РИА Новости. Нидерланды отправят Украине 26 мая последние из 24-х обещанных ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

Источник: © РИА Новости

«Завтра последние истребители F-16 отправятся из Нидерландов… Это означает, что все 24 истребителя F-16, которые мы обязались направить, вскоре будут на Украине», — сказал Брекелманс в программе на телеканале NPO 1.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.