Минобороны РФ: договоренности по обмену военнопленными с Украиной выполнены полностью

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достигнутые Россией и Украиной 16 мая в Стамбуле договоренности по обмену военнопленными выполнены полностью. Об этом заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин, сообщает ТАСС.
С 23 по 25 мая возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. Александр Фомин отметил, что военнослужащие находятся на территории Беларуси, им оказывается вся необходимая помощь. Они готовятся к убытию в Россию.
Замминистра рассчитывает, что обмен пленными создаст благоприятную атмосферу для обсуждения урегулирования украинского кризиса. -0-