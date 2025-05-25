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Минобороны РФ: договоренности по обмену военнопленными с Украиной выполнены полностью

С 23 по 25 мая возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. Александр Фомин отметил, что военнослужащие находятся на территории Беларуси, им оказывается вся необходимая помощь. Они готовятся к убытию в Россию.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достигнутые Россией и Украиной 16 мая в Стамбуле договоренности по обмену военнопленными выполнены полностью. Об этом заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин, сообщает ТАСС.

С 23 по 25 мая возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. Александр Фомин отметил, что военнослужащие находятся на территории Беларуси, им оказывается вся необходимая помощь. Они готовятся к убытию в Россию.

Замминистра рассчитывает, что обмен пленными создаст благоприятную атмосферу для обсуждения урегулирования украинского кризиса. -0-