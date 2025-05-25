Неожиданные назначения, золото из отходов, новый город шахтеров и чудо-пеллеты. Итоги недели Президента

Рабочий график Президента Беларуси всегда весьма насыщен событиями. Александр Лукашенко проводит совещания и рабочие встречи по наиболее актуальным вопросам развития страны, регулярно бывает в регионах, совершает зарубежные визиты и сам принимает иностранных гостей, общается с журналистами, подписывает указы и законы. И даже когда публичных мероприятий нет, это совсем не значит, что глава государства не работает. Впрочем, и во время отдыха, будь то хоккейная тренировка или рубка дров, Александр Лукашенко нет-нет да и найдет повод для очередного поручения. Как он любит говорить, надо во всем идти от жизни.
Проект «Неделя Президента» — для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
ГОТОВЫ ПОДСТАВИТЬ ПЛЕЧО. Что Лукашенко обсуждал на встрече с губернатором Красноярского края НЕ ПРОСТО ПАРТНЕРЫ, А ДРУЗЬЯ. Как продвигается сотрудничество Беларуси с Оманом ЗОЛОТО ИЗ ОТХОДОВ. От кого Лукашенко потребовал не «телепаться» до 2040 года и чему ужаснулся в Минском районе ВСЕПОГОДНЫЙ ПУТЬ. Какие отношения Беларусь хотела бы выстраивать с Китаем «ГРОМКИЕ» КАДРЫ. Кому Президент доверил социальный блок и кто получил ключи от белорусской науки В ЛЮБАНЬ, БРАТЦЫ, ЖИТЬ. Когда в Беларуси заработает новый калийный комбинат и что ждет местных жителей ЧУДО-ПЕЛЛЕТЫ. В чем агрогородки станут «целью номер один» и где надо ускоряться в два раза.
Прошедшая неделя отметилась различными международными мероприятиями. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко принимал наследного принца Султаната Оман, вице-премьера Госсовета КНР а также губернатора Красноярского края России. Все это — свидетельство активного развития международного сотрудничества Беларуси с партнерами в разных регионах мира.
Самым громким внутренним мероприятием были во многом неожиданные кадровые назначения. Изменения в том числе коснулись правительства, Администрации Президента, Академии наук, Национального банка, ряда министерств и местной вертикали власти.
Символично, что в Год благоустройства Александр Лукашенко много внимания уделил вопросам переработки вторсырья. О том, что делать с бытовым и производственным мусором сначала говорили на совещании в Минске, а в субботу в Петриковском районе Александр Лукашенко инспектировал, как выполняются его поручения по производству и использованию для нужд отопления древесных пеллет. Это тоже пример того, как отходы от деревопереработки превратить в ценный товар, а заодно и сэкономить на природном газе.
Будучи на Полесье, Александр Лукашенко заехал и на сельхозпредприятие, где в первый раз побывал почти три десятилетия назад. В те первые президентские годы здесь была непростая ситуация, зрели сепаратистские настроения. Теперь здесь думают совсем о другом — как дальше развиваться и модернизироваться в молочном животноводстве. Президенту доложили о планах, но он требует ускоряться минимум в два раза.
Во время поездок в регионы глава государства также дважды обращал внимание на необходимость более широкого внедрения в сельском хозяйстве систем полива. Ведь, несмотря на обилие в Беларуси рек и озер, влаги на полях порой серьезно недостает. Под Минском уже проводят эксперимент по поливу посадок картофеля и рассчитывают получить небывалый урожай.
Отдельная тема — привлечение в Беларусь трудовых мигрантов, чтобы решить вопрос дефицита кадров. Об этом Александр Лукашенко говорил во время принятия кадровых решений, а затем руководитель Гомельской области рассказал о соответствующем эксперименте на одном из сельхозпредприятий региона.
Отмечают, что эффект положительный.
Кстати, на неделе Александр Лукашенко подписал специальный указ, которым предусмотрена ответственность нанимателей за иностранных работников.
Еще одно важное мероприятие — посещение горно-обогатительного комплекса под Любанью. Строительство объекта уже завершается, предприятие начинает работать. А более скорой реализации проекта, чем занимался иностранный инвестор, в свое время помешали санкции. Но белорусы и сами сдвинули дело с мертвой точки, тем более что опыт имеется. Теперь в регионе ожидают рост не только прибыли, но и человеческого капитала. В планах строительство жилья, развитие социальной инфраструктуры, чтобы было не хуже, чем в шахтерской столице Беларуси Солигорске или городе атомщиков Островце.
На неделе Александр Лукашенко поздравил соотечественников с 555-летием обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 505-летием основания монастыря в Жировичах, где уже более пяти веков звучит молитва о благополучии родной земли.
Глава государства направил приветствие участникам и гостям XII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025. Во имя того, чтобы сберечь мир и свободу на родной земле, Беларусь со странами-союзниками наращивает свой оборонный потенциал и укрепляет сотрудничество в сфере безопасности.
Зарубежные поздравления по различным поводам были адресованы в Камерун и Иорданию.
Отдельное поздравление адресовано председателю Африканского союза, Президенту Анголы Жоау Лоуренсу и в его лице всем руководителям стран и правительств государств — членов союза по случаю Дня Африки. На неделе из уст главы государства не раз звучала тема развития сотрудничества со странами этого континента, где Беларусь ценят за открытую и честную политику.
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Лукашенко поздравил с днем тезоименитства.
Соболезнование направлено во Вьетнам в связи со смертью бывшего Президента этой страны Чан Дык Лыонга.
ГОТОВЫ ПОДСТАВИТЬ ПЛЕЧО. Что Лукашенко обсуждал на встрече с губернатором Красноярского края.
Во многом уже традиционно в первый день новой рабочей недели во Дворце Независимости принимали еще одного руководителя российского региона. В этот раз с визитом в Беларусь приехала делегация Красноярского края во главе с губернатором Михаилом Котюковым.
Лукашенко о сотрудничестве с Красноярским краем России: показатели неплохие, но потенциал гораздо больше.
С одной стороны, перечень предложений белорусской стороны весьма традиционен — торговля, взаимодействие в АПК, поставки различной техники… С другой — именно за этим и едут в Беларусь представители российских регионов. Значит, есть спрос и потребность в этих товарах. Те же бренды БелАЗ, МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» и «АМКОДОР» давно зарекомендовали себя на российском рынке. Да и взаимный товарооборот говорит сам за себя — около $200 млн (и это только с Красноярским краем). Подобный объем у Беларуси складывается в сотрудничестве далеко не с каждой зарубежной страной.
БЕЛАЗ расширит свое присутствие в Красноярском крае.
«Но этот показатель мы можем значительно увеличить в связи с тем потенциалом, которым обладают область и наша республика», — уверен Александр Лукашенко.
Особая тема в последнее время в Беларуси и в России — замена лифтового оборудования. «Тут никуда не денешься. Те лифты, которые мы когда-то устанавливали в советские времена, уже свой срок отслужили, поэтому мы много поставляем лифтов по всему бывшему Советскому Союзу, и прежде всего в Российскую Федерацию. Знаю, что потребность такая есть в вашей области. Можете на нас рассчитывать», — заверил Президент.
Что касается развития сотрудничества в сфере автотранспортных перевозок, Президент отметил потенциал отечественных предприятий по производству и поставке на экспорт техники, в том числе и на газомоторном топливе. Речь шла также о готовности вырабатывать новые формы взаиморасчетов. Например, поставки по лизингу.
Глава государства также заявил о заинтересованности в сотрудничестве в области строительства: «Наши возможности вы хорошо знаете. Поэтому можете на нас рассчитывать».
«Словом, вы и ваши коллеги неплохо знаете возможности Беларуси. Если мы можем где-то подставить вам плечо или сотрудничать вместе на перспективу, знайте, что мы к этому готовы», — подытожил Александр Лукашенко.
Глава Красноярского края России: взаимодействие с Беларусью имеет для нас стратегический характер.
В свою очередь Михаил Котюков подчеркнул, что взаимодействие с белорусскими партнерами для Красноярского края имеет стратегический характер. Только за прошлый год объем товарооборота увеличился примерно на 7%, а за два месяца этого года — уже на 14% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). «Поэтому показатель более $200 млн (взаимного товарооборота. — Прим. БЕЛТА) точно не является пределом. Это лишь очередной рубеж, который мы точно можем существенно увеличить», — уверен он.
Губернатор также рассказал, что Беларусь и Красноярский край намерены в ближайшее время реализовать совместный мегапроект по созданию в регионе мультибрендового торгово-сервисного центра для широкой линейки белорусской техники.
Красноярский край заинтересован в сотрудничестве с Беларусью по переработке лома драгметаллов.
НЕ ПРОСТО ПАРТНЕРЫ, А ДРУЗЬЯ. Как продвигается сотрудничество Беларуси с Оманом.
Александр Лукашенко 19 мая встретился с наследным принцем — министром культуры, молодежи и спорта Султаната Оман Зеязином бен Хайтамом Аль Саидом.
Визит Лукашенко в Оман. Как это было и что в активе?
Совсем недавно — в декабре 2024 года — Президент посетил Оман с рабочим визитом. Поэтому данный визит оманской делегации можно расценивать как продолжение совместной работы по развитию двустороннего сотрудничества. Кстати, в числе участников встречи у Александра Лукашенко — также президент Оманского инвестиционного агентства Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди.
«Мне кажется, что в результате моего визита в вашу прекрасную страну в свое время мы стали не просто партнерами, а уже друзьями. Мы обменивались многими предложениями, по направлению которых можем выстраивать свое сотрудничество. Нам очень интересна ваша страна. Не скрою, как некоторая альтернатива в том регионе для продвижения наших интересов, — сказал глава государства. — В Беларуси есть много того, что сегодня интересует оманскую сторону. Вы нам очень интересны по многим направлениям. Это и отдых наших людей, сельское хозяйство, поставка продукции. И, самое главное, ваши порты, через которые мы можем работать в регионе».
Александр Лукашенко отметил, что с огромной искренней теплотой вспоминает свою встречу в Маскате с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. «Очень порядочный, добрый человек. Мы с большим удовольствием готовы принять его в Беларуси в то время, когда это будет вам удобно. Передайте ему самые добрые и теплые пожелания и скажите ему, что я его жду в Минске», — сказал Президент.
В свою очередь Зеязин бен Хайтам Аль Саид высказал признательность за гостеприимство и теплый прием, передал приветствия от своего отца — Султана Омана. «На самом деле с момента Вашего визита мы серьезно продвинулись в наших отношениях. Начали со сферы туризма, гостеприимства. Мы очень рады, что получилось открыть прямой рейс из Минска в наш южный город Салала. И уже много белорусов смогли побывать в Омане. Также мы начали ряд других взаимовыгодных проектов. Я очень рад, что те проекты, которые мы наметили, действительно внесут серьезный вклад в увеличение товарооборота и инвестиционное сотрудничество между нами», — отметил наследный принц.
Во время визита оманской делегации Беларусь и Оман подписали межправительственное соглашение о создании совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям.
ЗОЛОТО ИЗ ОТХОДОВ. От кого Лукашенко потребовал не «телепаться» до 2040 года и чему ужаснулся в Минском районе.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 мая провел совещание по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов.
Тема хоть и о мусоре, но далеко не мусорная с точки зрения экономики и экологии. Более того, Александр Лукашенко назвал ее лакмусовой бумажкой для каждого состава правительства. «У нас нет нефти и газа — первичных ископаемых. Но возобновляемые и вторичные ресурсы — это наше “золото” буквально под ногами, которым мы очень слабо занимаемся», — обозначил актуальность вопроса глава государства и предупредил всех о необходимости четкого и оперативного исполнения принятых на уровне главы государства решений.
«Золото буквально под ногами». Лукашенко актуализировал задачи по обращению с отходами.
Итак, вторичные ресурсы — это резерв для роста экономики. Не только бытовой мусор, но и огромные объемы промышленных отходов производства — пластик, дерево, бумага, стекло и не только — все это можно и нужно перерабатывать, производя новую востребованную продукцию. А в некоторых отходах даже содержится, пусть и не золото, но актуальные ныне редкоземельные металлы — главе государства доложили о технологии, которая позволяет извлекать их из фосфигипса (продукт, образующийся в результате деятельности Гомельского химзавода, к настоящему времени накоплено более 26 млн т).
Получать редкоземельные элементы из отходов. На совещании у Лукашенко Минприроды выступило с инициативой.
Александр Лукашенко ставит задачу найти применение и галитовым отходам, образующимся в больших объемах в результате добычи калийной руды.
Многое в направлении использования вторресурсов уже делается, но пока нет системной работы. Александр Лукашенко обозначил перед участниками совещания ряд проблемных вопросов: слабое извлечение вторичных материальных ресурсов и порой необоснованное порождение импорта; недостаточная работа по выстраиванию экономики замкнутого цикла; проблемы с контейнерным сбором коммунальных отходов, что особенно актуально для дачников.
Были также обозначены вопросы в отношении эффективности работы специально созданной ранее структуры — оператора вторичных материальных ресурсов; результативности пилотных проектов по созданию системы депозитно-залогового оборота стеклянной и пластиковой тары; отсутствия прогресса в вопросе производства из мусора RDF-топлива (от англ. refuse-derived fuel — «топливо, полученное из отходов»).
Масса вопросов у населения и организаций к экологическим нормам и требованиям. Иногда они нелогичны и излишне жесткие.
Лукашенко ужаснулся стихийным свалкам в Минском районе.
И это более-менее глобальные вопросы, не говоря уже о том, что дачники и жители сельской местности порой просто выбрасывают образовавшийся мусор просто в лес. Даже старые холодильники, что Александр Лукашенко обнаружил лично, совершая объезд нескольких населенных пунктов на севере Минского района: «Я проехал и ужаснулся. Минский район — это отхожий район города-героя Минска. Что там творится — это кошмар. Прямо на окраине леса, никто не утруждает себя: заехал самосвал, выбросили… Чего только нет! Я специально остановился, посмотрел: старые холодильники, пластмасса, стекло, разного рода бытовой мусор. Это под Минском!».
Президент требует принятия мер ответственности за объективные нарушения правил благоустройства и порядка на земле. Это касается как граждан, так и предприятий. «Как говорил классик, “разруха не в клозетах, а в головах”, — заметил белорусский лидер.
«Разруха не в клозетах, а в головах». Лукашенко указал на упущения в наведении порядка словами классика.
На совещании главе государства было доложено про разработку единой стратегии обращения с отходами производства и потребления. Одной из глобальных целей документа было названо достижение уровня использования отходов не менее 90% к 2040 году. Но Александр Лукашенко ставит задачу ускориться. «Это же наши ресурсы, и это та грязь, которая засоряет природу. Так надо эту грязь взять, переработать и сделать ресурсами. Так что, мы будем до 2040 года в грязи телепаться?» — критически заметил он.
Базисно Александр Лукашенко поддержал разрабатываемую стратегию, но с учетом высказанных на совещании замечаний и предложений документ в ближайшее время будет дошлифован.
Сивак: проблемой обращения с отходами должны заниматься все — от простого гражданина до правительства.
ВСЕПОГОДНЫЙ ПУТЬ. Какие отношения Беларусь хотела бы выстраивать с Китаем.
Президент 22 мая встретился с вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном, который также является сопредседателем белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
Накануне встречи у главы государства в Минске состоялось заседание этого двустороннего органа. Подписан ряд документов, включая меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики, а также протокол по определению флагманских проектов на 2025−2026 годы. В протоколе заседания межправкомитета закреплено намерение объявить 2026−2027 годы в белорусско-китайском сотрудничестве тематическими годами промышленной кооперации.
Лукашенко: Беларусь является надежным другом Китая и рассчитывает на развитие стратегических отношений.
«Мы вас в Беларуси приветствуем не только как высокое должностное лицо, но прежде всего как посланца дружественного нам китайского народа, великого китайского государства. Должен сказать, что благодаря вам мы значительно продвинулись в наших отношениях в конкретных направлениях, — сказал Александр Лукашенко. — Все сказанное мною нисколько не преуменьшает заслуги Председателя КНР, моего великого давнего друга Си Цзиньпина. Если бы не тот поворот с приходом его к руководству партией и государством, то, наверное, этих бы достижений не было и, возможно, мы бы с Вами сегодня не встречались».
Лукашенко подчеркнул ключевую роль Си Цзиньпина в развитии белорусско-китайского сотрудничества.
Глава государства заверил, что в лице Беларуси Китай всегда найдет надежного друга, который в том числе готов содействовать решению больших вопросов, которые ставит перед собой КНР. Проблемных вопросов как таковых в отношениях стран нет, но всегда есть пожелание двигаться дальше. «Уверен, что те контракты, которые мы хотели бы осуществить с КНР (будут реализованы. — Прим. БЕЛТА), мы хотели бы с вами иметь очень серьезные стратегические отношения, как мы и наметили в наших документах», — заявил Президент.
В первую очередь вице-премьер Госсовета КНР поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи и передал Александру Лукашенко дружеский привет и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина. «В последние годы китайско-белорусские отношения демонстрируют очень положительную динамику развития и вышли на беспрецедентно высокий уровень всепогодного всестороннего стратегического партнерства», — подчеркнул Лю Гочжун.
Лю Гочжун: отношения Китая и Беларуси демонстрируют положительную динамику развития.
Во время рассмотрения в этот же день кадровых вопросов Александр Лукашенко рассказал некоторые подробности встречи с высокопоставленным представителем Китая: «Он говорит о том, что перед нами должны стоять задачи серьезные и конкретные контракты инновационного характера. То есть вот этот гигант — Китай, который является фактически всемирным лидером, он уже не видит своего и нашего развития на каких-то обычных, простых материях. Нет, нужны инновационные продукты, производства, чтобы конкурировать».
Говоря о характере отношений с Китаем, Президент подчеркнул, что за сотрудничеством такого высокого уровня стоят даже не годы, а десятилетия кропотливой работы. И в это вносят свой вклад в том числе и руководители на местах, назначение которых согласовал глава государства. «То, что такого высокого уровня делегация прибыла в Беларусь, — они заинтересованы в отношениях с нами. Это очень интересная, мудрая, серьезная нация, которая просто так ничего не делает. Прежде чем делает, она убеждается, можно ли с нами работать», — отметил Александр Лукашенко.
Сборочное производство, локализация техники. Какие перспективы видит МТЗ в сотрудничестве с Китаем.
«ГРОМКИЕ» КАДРЫ. Кому Президент доверил социальный блок и кто получил ключи от белорусской науки.
О честном отношении к людям и совете «действовать аккуратно» О белорусской науке Об особой роли руководителей районного уровня О привлечении в страну трудовых мигрантов О ситуации в сельском хозяйстве в связи с заморозками О благоустройстве в широком смысле слова О социальном блоке в правительстве О кадровом составе в руководстве Администрации Президента О Витебской области, которая не должна «кувыркаться в хвосте» Об улучшении отношений с Грузией.
Кадровый день у главы государства 22 мая выдался богатым как на количество персон, которые получили новые назначения, так и на, прямо скажем, целый ряд сенсаций. Некоторые ротации не смог бы предположить даже самый изощренный аналитик.
Правительство, Администрация Президента, НАН, местная вертикаль и министерства. Подробности громких назначений у Лукашенко.
Например, Владимир Караник, который только в марте текущего года сменил губернаторский портфель на пост вице-премьера по социальному блоку, теперь получил новое назначение — на должность председателя Президиума Национальной академии наук.
На ставший вакантным пост вице-премьера назначена Наталья Петкевич, которая с июня прошлого года работала в должности первого заместителя главы Администрации Президента.
Назначение в правительство также получил Валерий Вакульчик. Пост помощника Президента в Брестской области он сменил на должность руководителя Аппарата Совета Министров.
На повышение пошел Владимир Перцов — с должности замглавы Администрации Президента на пост первого замглавы.
Помощником Президента — инспектором по Витебской области Назначен Владимир Юргевич, который до этого занимал пост председателя Минского райисполкома.
Еще глава государства принял решение по кандидатуре нового посла в Грузии и наделил целым рядом дополнительных полномочий посла в Ватикане.
Новые лица — в руководстве Нацбанка, Управления делами Президента, местной вертикали, четырех министерств, предприятия «Керамин» и Академии авиации.
О честном отношении к людям и совете «действовать аккуратно».
Александр Лукашенко акцентировал внимание руководителей на работе с людьми, причем это касается отношения как к населению района в целом, так и к подчиненным. «Действуйте аккуратно. Не должно быть никаких наскоков», — заметил Президент.
По его словам, жесткие, принципиальные, мгновенные решения были уместны, например, в середине 1990-х, когда были пустые полки и кризисное время в стране. «Сегодня время другое, не надо наскоком решать все вопросы. Надо очень аккуратно подходить к людям. Это наши люди», — сказал глава государства.
Вместе с тем, он напомнил, что мир движется очень быстро, а потому нельзя отстать: «Будьте очень аккуратны, не душите, не давите. Но если видите, что человек не тянет, времени у вас нет. Значит, то место будет провалено и вам самим придется это закрывать».
Благоустройство, работа с людьми, подбор кадров и АПК. Лукашенко обозначил приоритеты для местной вертикали.
«Уважительно относитесь к людям. Не отпихивайте, не отталкивайте. Никакого бюрократизма и волокиты. Человек обратился — скажите ему, да или нет, — продолжил глава государства. — Не обижайте людей. Надо помочь — помогите, не нужно помогать — пусть сами делают. Должна быть открытая, честная политика и отношение к людям. Это главное для вас».
Он отметил, что по действиям или бездействию местных властей люди во многом судят об эффективности власти в стране в целом, и в том числе о Президенте.
О белорусской науке.
Александр Лукашенко уверен, что Владимира Караника на посту руководителя НАН белорусское научное сообщество воспримет хорошо. «Нам очень надо все-таки науку в целом поднимать на более высокий уровень. Наука для нас — важнейший элемент. Потому что дальше без науки мы не сможем двигаться просто», — подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что белорусские ученые многое могут, но порой и на уровне правительства, и руководства регионов нужно больше внимания этой сфере. «Думаю, что с вашей подготовкой, вашим опытом, знаниями и напористостью в характере мы многое можем сделать. Но и в Академии наук надо внимательно посмотреть на кадры, планы развития», — поручил глава государства.
Александр Лукашенко отдельно упомянул и о прежнем руководителе НАН Владимире Гусакове. Он подчеркнул, что для такого опытного человека, несмотря на определенный возраст, работа всегда найдется. Но и сам бывший руководитель НАН понимает, что в руководство наукой должны приходить молодые, перспективные, но в то же время опытные люди.
Караник: будущих ученых и исследователей надо искать еще со школьной скамьи «Задача — сбалансированный подход». Караник о развитии научной деятельности.
Об особой роли руководителей районного уровня.
«Вы лицом к лицу непосредственно с белорусским народом, с нашими тружениками, особенно в сельском хозяйстве, и создаете эту основу для моих в том числе контактов и переговоров на самом высоком уровне. То есть все начинается с вас, — заявил Президент. — Поэтому я всегда встречаюсь при назначении с председателями райисполкомов, чтобы они понимали, что это — фигуры, (которые. — Прим. БЕЛТА) особенно сейчас находятся в центре нашего внимания».
Глава государства ожидает от руководителей на местах решительных и эффективных действий не только в отдельно взятых сферах, например промышленности или АПК, но в целом по обустройству населенных пунктов. «Нужно действовать, — поставил задачу Александр Лукашенко. — Стандарты установлены по агрогородкам и крупным деревням. Их также надо приводить в порядок».
Президент заострил внимание на необходимости более широко привлекать людей к общественно полезному труду. «Люди сидят где-то дома и думают, что мы, власть, должны заплатить деньги за них и прийти навести порядок на усадьбе, в огороде, прилегающих территориях. Заставляйте людей делать свое дело», — отметил Александр Лукашенко.
О привлечении в страну трудовых мигрантов.
Глава государства упомянул, что акцент в развитии страны постепенно переносится на регионы, но становится актуальным вопрос привлечения кадров, отмечается дефицит трудовых ресурсов. «Слава богу, еще не катастрофический. Но мы не должны до катастрофы доводить, — сказал Президент. — Поэтому принято решение о привлечении трудовых ресурсов, прежде всего из бывших республик Советского Союза».
Не допустить катастрофы с дефицитом трудовых ресурсов. Лукашенко объяснил, зачем стране нужны мигранты.
При этом, подчеркнул Александр Лукашенко, представители страны не выезжают за границу, чтобы кого-либо агитировать или настойчиво приглашать на работу в Беларусь. Есть люди, которые сами хотят приехать.
Глава государства на неделе подписал указ, касающийся ответственности нанимателей за иностранных работников. «Если на каком-то промышленном предприятии, бумажной фабрике или еще где-то нужны люди, пусть руководитель нанимает этих людей, которые приезжают в Беларусь из разных стран. Мы никого не ограничиваем. Нанимайте, заключайте с ними договор, работайте, — ориентировал глава государства. — Нарушили договор — мгновенно информацию в милицию. Они доводят до центра, мы их отсюда депортируем. Они немедленно будут выселены из Беларуси».
К тем же, кто приехал в Беларусь добросовестно работать, особенно к людям с семьями и детьми, должны относиться, как к своим, добавил Александр Лукашенко.
О ситуации в сельском хозяйстве в связи с заморозками.
Обращаясь к новым руководителям местной вертикали, глава государства указал на непростые условия для аграриев в этом году, обусловленные нехарактерной для мая погодой и заморозками, которые, как заметил Президент, «сделали свое грязное дело», нанеся некоторый ущерб посевам. Однако ситуация на данный момент не критичная. «Катастрофы нет», — констатировал Александр Лукашенко.
Как было доложено главе государства, пересеять необходимо небольшое количество площадей, и эту работу уже фактически провели.
Лукашенко развеял опасения по поводу ущерба от заморозков и посоветовал всем высаживать картофель.
Отличительная особенность этого года — задействование больших площадей под картофель. «Советую этим заниматься, еще время есть. Семена есть. Это надо довести до всех. Спрос на картофель будет колоссальным. Потому что на главном нашем рынке, в России, большая гибель по картофелю. У них также были серьезные заморозки», — отметил Президент.
Глава государства также ориентировал аграриев на увеличение площадей под выращивание лука и других традиционных для Беларуси овощей (свеклы, моркови и так далее). Он прогнозирует хороший спрос и цену на овощную продукцию.
Лукашенко требует более активно диверсифицировать экспорт белорусского продовольствия.
О благоустройстве в широком смысле слова.
Президент напомнил, что нынешний год объявлен Годом благоустройства. «Благоустройство — это не только то, что мы траву постригли и посадили где-то дерево. Это наше здоровье и, главное, здоровье наших детей, — сказал глава государства. — Благоустройство — это сохранение и улучшение того, что есть в Беларуси».
О социальном блоке в правительстве.
Александр Лукашенко отметил, что и ранее рассматривал кандидатуру Натальи Петкевич на должность вице-премьера. «Здесь социальный блок у нас, наверное, самый сложный. С вашими подходами и дисциплинированностью, требовательностью я уверен, что мы наконец-то сможем решить не только вопросы производства кинофильмов нормальных — не понимаем, оказывается, что нам надо кино из всех идеологических составляющих. Поэтому я уверен, что не только кино, культура, но и спорт, и здравоохранение очень важно, образование», — сказал Президент.
«Это челлендж, определенный вызов». Петкевич о задачах на посту вице-премьера Вице-премьер Петкевич наделена полномочиями представлять интересы Беларуси в ЕАЭС и СНГ.
О кадровом составе в руководстве Администрации Президента.
После назначений Натальи Петкевич и Владимира Перцова в Администрации Президента формально образовалась вакансия замглавы ведомства. Займет ли ее кто-то, пока вопрос открытый. Александр Лукашенко не исключает такой возможности.
«Но пока, говорит глава Администрации, ему это не нужно», — рассказал Президент о позиции Дмитрия Крутого.
Окончательно по этому вопросу определятся на совещании по линии Администрации Президента, но глава государства обратил внимание на еще один аспект: «Заместитель главы Администрации — это еще кадры на будущее. Он там обкатку хорошую и подготовку проходит. Поэтому для нас это не столь затратно иметь там не троих, а четверых заместителей».
О Витебской области, которая не должна «кувыркаться в хвосте».
Что касается нового помощника Президента в Витебской области, Александр Лукашенко предупредил, что проблем в регионе выше крыши.
«Я за твоей работой буду пристально наблюдать. Витебская область не должна кувыркаться в хвосте», — напутствовал белорусский лидер.
Об улучшении отношений с Грузией.
«У нас сдвинулись отношения в лучшую сторону. Я очень доволен, что это произошло. Грузины к нам очень хорошо относятся. Очень ценят наш народ. Да и к руководству страны более-менее нормальное отношение. Да, им в головы вбивали, что мы там противники, соперники и чуть ли не враги. Мы для грузинского народа никогда противниками не были», — сказал глава государства.
В ЛЮБАНЬ, БРАТЦЫ, ЖИТЬ. Когда в Беларуси заработает новый калийный комбинат и что ждет местных жителей.
После весьма насыщенной повестки с понедельника по четверг пятницу и субботу Александр Лукашенко провел в регионах. И первой точкой на карте стал Любанский район Минской области, где завершается строительство горно-обогатительного комплекса на калийном месторождении.
«Сравнить эту стройку можно с атомной станцией. Конечно, атомная станция посложнее, не все мы там умеем делать. Но уже сейчас научились. А это — собственными руками. В этом году мы закончим это строительство», — сказал глава государства.
Лукашенко о ГОКе в Любанском районе: сравнить эту стройку можно с атомной станцией.
Объект непростой как сам по себе, так и с учетом истории его создания. Иностранный инвестор, санкции, последовавшая неопределенность с продолжением строительства и сроками ввода. Благо у Беларуси в этой сфере есть опыт и знания, которые позволили успешно продолжить реализацию проекта. Видя серьезную настроенность белорусов, иностранные финансовые партнеры вновь стали проявлять интерес к проекту и даже процентную ставку по кредиту уменьшили в два раза. Да и продажи белорусских калийных удобрений уже тем временем вышли на досанкционный уровень. Это лишний раз подтверждает, что невозможно санкциями сдержать развитие любой страны, даже такой сравнительно небольшой, как Беларусь. «Минеральные удобрения будут нужны всегда. Поэтому на этом направлении будем действовать», — подчеркнул белорусский лидер.
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На ГОКе уже фактически начата добыча руды, скоро завершат строительство первой линии на обогатительной фабрике, и тогда предприятие заработает в нормальном режиме. А всего таких линий будет две — каждая на 1 млн т хлорида калия в год. Получать здесь планируют так называемый белый калий — очень востребованный на рынке продукт, который сам по себе может служить сырьем для производства других удобрений. Экспортировать продукцию в основном планируется в Китай.
«Запасов руды хватит минимум на 50 лет». Какие перспективы у ГОКа в Любанском районе.
Но уже сейчас на предприятии думают над тем, чтобы и самим не упускать этих возможностей и в перспективе создать дополнительное производство.
«Если где-то в чем-то мы можем углубляться, надо продолжать строительство. Все, что нам нужно, нужно делать», — поручил белорусский лидер.
Александр Лукашенко потом на совещании, которое прошло здесь же, на ГОКе, сделает отдельный акцент на путях развития производственной сферы. Это либо развитие и углубление существующих компетенций, либо создание новых предприятий — прежде всего с использованием имеющихся ресурсов и сырья.
Лукашенко рассказал о двух путях в развитии производственной сферы Беларуси.
«Страна живет и развивается, когда создаются новые предприятия, модернизируются старые. Когда есть инвестиции в производство, социальную сферу. Мы очень часто начинаем что-то выдумывать… Ребята, у нас много школ и предприятий, где мы работаем поверхностно, если можно так сказать. Есть возможность углубляться», — уверен Президент.
Напомнил Александр Лукашенко и про отходы калийного производства — надо думать, что с ними делать, чтобы не растить в стране новые горы. И это поручение не калийщикам, а, скорее, ученым и правительству. Ведь в добываемой руде полезного продукта только 25% (и это неплохой средний показатель). Остальное — отходы.
Что касается ГОКа, то не только потенциальной прибылью измеряется значимость этого нового объекта. Это еще и хороший шанс на развитие самой Любани и района, как это произошло ранее с Солигорском, а совсем недавно — с Островцом. Преображение последнего Александр Лукашенко назвал своего рода золотым стандартом.
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«Любань надо отстраивать, как в Солигорске, как в Островце. Поэтому школы, поликлиники, детские садики… Пока без излишеств. И жилье по инвестиционной программе мы сюда переориентируем. Дофинансирование будет в приоритетном порядке. Здесь все должно быть идеально, — поручил Александр Лукашенко. — Для людей будем делать все. Арендное жилье под производство. Именно под производство. Производство, жилье, вся социальная инфраструктура. Тогда будет толк в стране».
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Президент поручил не забывать и о сельском хозяйстве. Логично, что ГОК потребует большого количества трудовых ресурсов, но, если хозяйства останутся без людей, будет беда. «Он должен помогать сеять, убирать и так далее. Я уже не говорю о том, что здесь овощи, фрукты, плоды вокруг должны быть. То есть это предприятие должно быть в саду», — сказал глава государства.
Вполне возможно, что Любань — это не последний город калийщиков на карте страны. Глава государства уже смотрит на перспективу, как дальше развивать отрасль. «Мы уже сегодня должны предусматривать, планировать. Чтобы тот коллектив, который занимается строительством этого комбината, не распустился и не разбрелся по стране, и потом мы будем собирать этих людей заново. Поэтому надо понимать, что ядро отсюда должно переехать на новое месторождение и строить такой же комбинат на новом месте. В течение одной пятилетки — не больше», — сказал глава государства.
А еще Президент рассказал, что по пути в Любанский район его приятно удивило состояние территорий в Минской области. «Я в окно смотрю, изучаю. Не узнаю Любанский район, Солигорский, Слуцкий. Они всегда были неплохими, но я вообще не узнаю. Европа отдыхает. Молодец, сделано здорово. Поля обработаны, каналы очищаются. Не все, правда, очистил», — похвалил глава государства назначенного не так давно председателя Миноблисполкома Алексея Кушнаренко.
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Глава государства дал руководителям предприятия и области ряд поручений по дальнейшему наведению порядка и благоустройству.
ЧУДО-ПЕЛЛЕТЫ. В чем агрогородки станут «целью номер один» и где надо ускоряться в два раза.
Еще накануне в Любанском районе Александр Лукашенко рассказал о планах ознакомиться с производством и использованием древесных топливных пеллет, наладить производство которых Президент поручал еще несколько лет назад. Сказано — сделано. Помехой намеченным планам белорусского лидера не стали даже весьма дождливая погода и выходной день на календаре. В субботу глава государства работал в агрогородке Лясковичи Петриковского района.
Президент посетил деревоперерабатывающий комплекс «Лясковичи» Национального парка «Припятский». Здесь как раз производят топливные пеллеты, а производственная котельная работает на щепе. Не пеллеты, но тоже местное сырье и непосредственно отходы производства.
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Вообще, тема мероприятия как бы органично дополняла прошедшее на этой же неделе совещание по переработке бытовых и производственных отходов. И хоть в данном случае от древесных отходов вреда природе нет, но зачем понапрасну гнить и валяться под ногами тому, из чего можно извлечь немалую пользу.
«Вот это все — горы отходов (древесных. — Прим. БЕЛТА) должны быть переработаны. И мы будем осуществлять жестокий жим по поводу внедрения этого котлового хозяйства. Это будет в приоритете, это наша перспектива. Это же золото. Мы ходим, топчем его ногами, эти горы складируем. Надо это все переработать и пустить в дело, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы произвели котлы, которые неплохо работают на пеллетах. А используем газ и нефтепродукты. Нам надо свое. Эти отходы надо переработать и, где только можно, отапливать помещения».
Да, сейчас при доступных ценах на природный газ и нефтепродукты использованию биотоплива для нужд отопления уделяется не первостепенное внимание. «Нам надо это развивать на будущее. Потому что у наших детей дешевого газа может не быть», — заметил по этому поводу глава государства.
Изначально предполагалось, что эта продукция будет поставляться на рынок Европейского союза, но и в данном случае санкции, можно сказать, сыграли на руку белорусам — стали думать не с позиции сиюминутной выгоды, а как сделать лучше самим себе, причем в долгосрочной перспективе.
Как доложил министр лесного хозяйства Александр Кулик, в Беларуси созданы 64 производства по выпуску пеллет общей мощностью около 900 тыс. т в год. Президент подчеркнул, что реализация пеллет должна быть рентабельной: «Надо смотреть вокруг. Ты видишь, к чему все идет. Санкции не вечны. И, наверное, в Европе поумнеют и будут все-таки смотреть на то, что им выгодно. Но работать надо и сейчас».
Кулик: переход на пеллеты — это не импортозамещение, а импортонезависимость.
Сейчас же в Беларуси стимулируют собственное население переходить на пеллеты, особенно там, где не подведен газ. Предлагают топливо с серьезным дисконтом и примерно на 40% покрывают стоимость приобретаемых котлов.
В Лясковичах Президент осмотрел котельную, которая работает на пеллетах. В летнее время ее нужно загружать этим древесным топливом всего один раз в месяц, а зимой — примерно раз в неделю. Президент дал высокую оценку увиденному: «Это для нас чудо, которое валяется под ногами. И мы из этого барахла делаем чудо».
Если говорить о местных видах топлива в целом (в том числе дровах, торфе, щепе), то доля пеллет пока занимает около одного процента, но она динамично растет. Из 11 тыс. всех котельных в стране 66% уже переведены на местные виды топлива. Уже, например, есть 40 районов, где доля местных энергоресурсов превышает 70%, а в некоторых приближается к 100%. Объем потребления местных энергоресурсов в течение года эквивалентен 3 млрд куб.м природного газа.
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Преимущество же пеллет в том, что они компактны, экологически чистые, от них образовывается меньше золы и можно полностью автоматизировать процесс, управляя им буквально с мобильного телефона.
Президент поручил оснащать такими котельными малые населенные пункты: «Агрогородки нам надо постараться в этой, может, даже пятилетке. Поставить задачу. Все равно в будущем люди будут жить в агрогородках. Никто в деревнях, даже которые были раньше центрами колхозов, все равно жить не будет. Техника мощная. Они будут жить в центре, как Лясковичи. Поэтому агрогородки — это цель номер один».
Главе государства также продемонстрировали отечественные котлы для пеллет. В Беларуси их производят уже две компании. «Молодцы! Спасибо за котлы», — оценил продукцию Президент.
На деревоперерабатывающем комплексе «Лясковичи» глава государства также ознакомился с модернизацией лесопильного цеха. Тут производят не только пеллеты, но и доски, брусы, плинтусы и многое другое, достигнут высокий уровень автоматизации производства. «Надо, чтобы мы действительно, без шуток шли этим путем. Чтобы была максимальная автоматизация. Тогда и трудовые ресурсы будут. Вот 32 человека высвободили — это полколхоза. Великое дело», — подчеркнул Александр Лукашенко.
В белорусской деревообработке наметились новые перспективы. Как могут измениться подходы к домостроению.
Управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров предложил главе государства активнее внедрять при домостроении ЛВЛ-брусы. Их можно использовать в качестве перекрытий вместо изделий из железобетона и металла. Однако для организации производства ЛВЛ-брусов необходимо специальное оборудование. Кроме того, потребуется внести изменения в строительные нормы. В нынешнем законодательстве не прописано использование этого материала. «Я готов принять решение. Вносите предложения, — поддержал начинание Президент. — Если вы уверены, что это нормально для строительства жилья и прочего, вносите предложения. Надо делать. Это же наш материал».
Лукашенко: надо ускоряться минимум в два раза.
Глава государства побывал и на местном молочно-товарном комплексе, который относится к ОАО «Агро-Лясковичи». Сейчас здесь активно перенимают передовой опыт ОАО «Парохонское» в Пинском районе, куда в октябре прошлого года приезжал Президент. Условия схожие — Полесье, Припять, пойменные луга и мелиорированные земли.
Александру Лукашенко подробно доложили о планах модернизации МТК, и он поручил ускориться с реализацией намеченного. Этот президентский посыл касается не только данного комплекса или сельхозпредприятия, но и актуален в масштабах всей страны: «Ребята, надо ускоряться в два раза, если хотим выжить. Не ускоримся — будем телепаться в хвосте. Мы все производим, что производит весь мир. Конкуренция бешеная. Поэтому надо ускоряться минимум в два раза».
Глава государства отвел срок до нового года и намерен потом лично проинспектировать результат. «Мобилизовывай людей и запомни: кадры сегодня — это дисциплина. Железная должна быть дисциплина. Потому что мы же хотим по технологии работать и что-то получить, — поручил Александр Лукашенко. — Давайте без волокиты. К новому году здесь должно быть (реализовано намеченное. — Прим. БЕЛТА)», — поручил он местному руководству. -0-
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