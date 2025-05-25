Неожиданные назначения, золото из отходов, новый город шахтеров и чудо-пеллеты. Итоги недели Президента

«Мне кажется, что в результате моего визита в вашу прекрасную страну в свое время мы стали не просто партнерами, а уже друзьями. Мы обменивались многими предложениями, по направлению которых можем выстраивать свое сотрудничество. Нам очень интересна ваша страна. Не скрою, как некоторая альтернатива в том регионе для продвижения наших интересов, — сказал глава государства. — В Беларуси есть много того, что сегодня интересует оманскую сторону. Вы нам очень интересны по многим направлениям. Это и отдых наших людей, сельское хозяйство, поставка продукции. И, самое главное, ваши порты, через которые мы можем работать в регионе».