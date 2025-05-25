РФ и Украина обменялись пленными по формуле «1000 на 1000»

«Наверное, это один из лучших дней за последний год. Благодарю Российскую Федерацию, что позаботились. Большой обмен, очень хорошо. Много людей попадет домой к своим родным и близким. Я не знаю, эмоций у меня на лице не видно, но в душе, в сердце у меня очень радостные эмоции», — сказал другой военнослужащий.