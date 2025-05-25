Каллас призвала Запад к «сильнейшему давлению» на Россию

Глава европейской дипломатии ранее выражала недовольство тем, что Соединенные Штаты пока оказывают недостаточное давление на Москву в ходе переговоров по урегулированию конфликта. После новых ударов российской армии по Украине реакцию в своих обращениях выразили и украинские официальные лица, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу и президента Владимира Зеленского, который упрекнул США в молчании.