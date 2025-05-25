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Буферная зона может занять почти всю Украину, заявил Медведев

Продолжение поставок оружия киевскому режиму может привести к тому, что значительная часть территории Украины превратится в буферную зону. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

В своём аккаунте в соцсети Х он опубликовал видео, где практически вся территория Украины, за исключением небольшого западного региона, была представлена как потенциальная буферная зона.

«Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть следующим образом», — подписал ролик Медведев.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что российские военные приступили к созданию буферной зоны вдоль границы с Незалежной. Смысл этого пространства в предотвращении обстрелов приграничных российских регионов — Белгородской, Курской и Брянской областей, смежных с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.