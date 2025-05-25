Искусственная, как ее вафли: что не так с Меган Маркл и при чем тут дети от принца Гарри

Актриса Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали семь лет со дня свадьбы. В честь этого супруга принца поделилась в соцсетях архивными фотографиями из их семейной жизни. Среди кадров был и снимок детей пары, Арчи и Лилибет, который умилил пользователей и вызвал больше всего обсуждений. Однако подписчиков возмутило то, что подпись к коллажу не содержала ни единого упоминания о принце Гарри. Они посчитали, что Маркл будто бы поздравляет только себя. Все это — на фоне слухов о странном поведении актрисы и ее попытках прославиться за счет мужа из королевской семьи. Что может быть не так с Меган Маркл, выясняла «Вечерняя Москва».