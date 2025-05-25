Искусственная, как ее вафли: что не так с Меган Маркл и при чем тут дети от принца Гарри

Актриса Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали семь лет со дня свадьбы. В честь этого супруга принца поделилась в соцсетях архивными фотографиями из их семейной жизни. Среди кадров был и снимок детей пары, Арчи и Лилибет, который умилил пользователей и вызвал больше всего обсуждений. Однако подписчиков возмутило то, что подпись к коллажу не содержала ни единого упоминания о принце Гарри. Они посчитали, что Маркл будто бы поздравляет только себя. Все это — на фоне слухов о странном поведении актрисы и ее попытках прославиться за счет мужа из королевской семьи. Что может быть не так с Меган Маркл, выясняла «Вечерняя Москва».
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Актриса, которая некогда жаловалась на излишнее внимание к ее семье и просила о «приватности», теперь довольно часто делится снимками Арчи и Лилибет. Одна из таких публикаций вызвала ожесточенные споры в Сети. Внимание пользователей привлек цвет волос детей: на фотографии было заметно, что они рыжеволосые. Многие указали на то, что в более раннем возрасте у Арчи и Лилибет не было таких ярко-рыжих волос, и предположили, что Маркл ретуширует снимки детей, чтобы те больше походили на семью по линии принца Гарри.
Спустя время после провала программы звезда поделилась в социальных сетях снимком с сыном и дочкой. И все бы ничего, если бы не соседство фотографии и публикации с рекламой одежды. Подписчики и обозреватели СМИ предположили, что, выложив фото с детьми и рекламную публикацию в одно и то же время, Маркл хотела привлечь максимальное внимание к своему аккаунту, а следовательно, и поднять охваты рекламы в нем.
Вопрос публикации фотографий с Арчи и Лилибет, как утверждают британские СМИ, стал камнем преткновения между Меган и Гарри. Королевский редактор газеты The Sun Мэтт Уилкинсон заявил, что принц якобы «не слишком доволен» тем, что его жена «использует» их детей для продвижения своего бренда. По его словам, Гарри считает, что не нужно делиться снимками отпрысков в социальных сетях, и ему хотелось бы, чтобы до определенного момента они не появлялись на людях. Но в то же время сама Маркл не считает нужным прятать детей от общественности.
Еще один скандал, связанный с Меган и ее детьми от принца Гарри, произошел в марте на День святого Патрика. Она показала видео, на котором взбивает тесто с добавлением матчи для придания ему зеленого цвета и готовит домашние вафли для Арчи и Лилибет. Однако внимательные зрители заметили, что готовые изделия на тарелках у малышей не совпадали с формой, которую Маркл использовала в процессе приготовления. В Сети предположили, что вафли у жены принца не получились и она заказала готовые.
Принц Гарри и Меган Маркл разводятся.
В начале марта Маркл представила свое кулинарное шоу «С любовью, Меган». Проект раскритиковали зрители и эксперты, посчитавшие, что оно «скучное», «вылизанное» и «искусственное». Во лжи и в неискренности актрису обвиняют не только пользователи соцсетей, но даже и родной отец. Томас Маркл через несколько дней после выхода проекта заявил, что все действия и слова его дочери заранее спланированы, отрепетированы и это его «смешит».
— Я знаю все ее выражения лица. Я знаю, когда она притворяется перед камерами. Она так старается быть идеальной, что напрягается каждый раз, когда на нее направлены объективы, — заявил отец Меган.
От невроза до депрессии.
Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что у поведения, как у Маркл, может быть несколько причин.
— Самый частый вариант — это проявление невроза. Его главными причинами являются тревожность и напряжение по различным поводам, — рассказал эксперт.
Причины у тревожности тоже могут быть разными:
конфликт личности;конфликт внутри себя;конфликт в отношениях с близкими и супругом.
— Из-за такой повышенной тревожности часто возникают различные навязчивые мысли и действия — как попытка снизить эту тревогу. Они могут проявляться в виде перфекционизма, когда человек делает все идеально и ко всему относится очень критично. Но это еще больше повышает его напряжение, — объяснил собеседник «ВМ».
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В этом случае тревожность уменьшается, но нарастающее напряжение замечают окружающие. Перфекционизм уже начинает мешать, отметил психиатр.
— Мы не можем жить и все делать идеально. Всегда есть некоторые недочеты и нюансы. Из-за того что есть несоответствие между ожиданием и реальностью, это и вызывает негативные переживания, — уточнил психолог. — Человек чувствует себя неполноценным, пытается что-то изменить, что-то улучшить. И это можно делать бесконечно. Он не получает удовлетворения и удовольствия от жизни. Это довольно долго может продолжаться в таком варианте. Либо это переходит в тревожное расстройство. Иногда последствием этого может быть и депрессия.
Вопросы у общественности вызывают не только странные действия Маркл, но и поступки ее супруга. В 2023 году принц Гарри выпустил книгу «Запасной», в которой рассказал сенсационные подробности своего детства и жизни в королевской семье. Многие поклонники шокированы таким поведением своего кумира: они не понимают, зачем взрослый мужчина озвучил грязные подробности своей жизни. Психотерапевт Евгений Фомин объяснил «Вечерней Москве», какие у герцога Сассекского могут быть психологические проблемы в связи с таким провокационным поведением.