Захарова: в РФ дадут оценку безобразному акту грузинского певца с российским флагом

«Я думаю, что нормальные грузины просто пойдут и дадут ему по морде, сломают ему нос. Потому что настоящие грузины так не делают. А он точно не грузин, это какая-то отбраковка Грузии. Сломанный нос ему не повредил бы. Был бы он в России, я бы сам это сделал. Но, к сожалению, он в Грузии», — сказал парламентарий в беседе с NEWS.ru.