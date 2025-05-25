Зеленский ввел санкции против сына экс-главы «Мотор сич» и экс-депутата Мосийчука

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении Александра Богуслаева — сына экс-главы компании «Мотор сич» и экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука.
В указах, опубликованных на сайте Зеленского, значится 10 физических лиц. В частности, в перечне также фигурирует Ахмед Дудаев, помощник главы Чеченской Республики, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
Также санкции введены в отношении девяти юридических лиц, в перечне — ряд украинских и кипрских компаний, а также одна нидерландская.
Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем СНБО принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по поводу санкций против Москвы.