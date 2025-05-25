Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем СНБО принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по поводу санкций против Москвы.