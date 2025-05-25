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Бей чужих, чтоб свои боялись: Уже даже представителей Евросоюза задерживают в Кишиневском аэропорту — на всякий случай

Исполнительного директора Европейской сети организаций по наблюдению за выборами задержали без объяснения причин в аэропорту Кишинева.

Источник: Комсомольская правда

Исполнительного директора Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) задержали без объяснения причин в аэропорту Кишинева.

Златко Вуйович прилетел в Кишинев для развёртывания миссии по наблюдению за осенними парламентскими выборами в республике. Миссия ENEMO мониторит выборы в Молдове с 2016 года.

Понятно, наблюдатели за выборами Майе Санду тоже не нужны. Ещё увидят, чего, — предполагает romania_ru.

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